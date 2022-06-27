موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو وكيفية الاستعلام عنه

تقوم المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم للمواطنين السعوديين عن طريق الضمان الاجتماعي، ويهدف الفئات الأكثر احتياجا، ليساعدهم على مواجهة ظروف الحياه الصعبة، في ظل الارتفاع في الأسعار الذي تشهده أغلب البلاد، ويقدم الدعم لهم بشكل شهري، ويرغب المستفيدين في معرفة موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر يوليو، وأيضا كيفية الاستعلام عنه، وسنوضح لكم جميع التفاصيل في هذا المقال.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو 2022

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن موعد ثابت يتم فيه صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور، ومن المقرر أن يكون اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وسيتم صرف معاش الضمان الاجتماعي في اليوم الأول من يوليو ولكن سيصادف أن يكون يوم جمعة، ولذلك سيتم تقديم موعد الصرف ليكون يوم الخميس الموافق 30 من يونيو الجاري 2022.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل من يريد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأن يكون المتقدم مقيم إقامة كاملة دخل المملكة العربية السعودية.

يجب عدم زيادة الدخل الشهري للمتقدم عن الحد المانع للضمان وهو 1100 ريال سعودي.

ويجب ألا يكون المتقدم مالك لأي أصول ذات قيمة عالية.

يجب أن يقوم المتقدم بتقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة، وبيان بالدخل الشهري الخاص به.

يجب أن يكون للمتقدم حساب بنكي ليتم نزول دفعات الضمان عليه.

و يشترط أن يكون المتقدم غير مقيم بأحد دور الإيواء التابعة للحكومة السعودية.

طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو

يجب اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن الضمان الاجتماعي لشهر يوليو: