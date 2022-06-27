كيفية إنشاء حساب مصرفي في بنك الراجحي بالسعودية وشروط التقديم والمزايا

يقدم مصرف الراجحي لعملائه القدامى والجدد الكثير من خدماته المصرفية واليوم ومن خلال مقالي نوضح لراغبي التعامل مع مصرف الراجحي من العملاء الجدد كيفية فتح حساب جديد بالخطوات واهم مزايا فتح الحساب بمصرف الراجحي وشروط فتح الحساب، حيث يبحث الكثير من المقيمين داخل المملكة عن طريقة فتح حساب شخصي في مصرف الراجحي 1443؛ لتوفير أموالهم وحفظها من السرقة، وتسهيل عملية شراء المنتجات عن طريق البنك، ومن أهم مميزات البنك أيضًا أته يتيح لك خدمة مصرفية عن طريق الإنترنت والكشف عن حسابك من وأنت بالمنزل، كما أنه يقدم العديد من التمويلات والقروض إلى المواطنين بالإضافة إلى تسهيلات في السداد ومرونة في الأقساط ويمكن فتح حساب بنك الراجحي من خلال الموقع الإلكتروني بدون الحاجة إلى الذهاب للبنك وتوفير الوقت والمجهود وتجنب الازدحام، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات فتح حساب في بنك الراجحي وأهم الشروط المطلوبة.

الشروط الواجب توافرها لفتح حساب في بنك الراجحي:

حيث حدد بنك الراجحي عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لفتح حساب في بنك الراجحي وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

يشترط لفتح حساب ببنك الراجحي أن يكون العميل الراغب في فتح حساب في بنك الراجحي لا يقل عمره عن 18 عاماً.

وكما يشترط أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية ومقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ويشترط أن يقر العميل بالموافقة على التصرفات القانونية.

ويشترط الموافقة بشكل كامل على كافة الشروط والأحكام إما في الفرع أو في الموقع الإلكتروني.

ويشترط تقديم رقم أقامته ويجب أن تكون سارية اقامته بالمملكة.

وكما يشترط ألا تكون تابع لأي عمل سياسي أو حتى أحد من أقاربك.

ويشترط ضرورة التأكد من صحة البيانات المسجلة.

ويشترط على صاحب الحساب توفير رمز البريد الخاص بالمنطقة.

اهم مزايا فتح حساب في بنك الراجحي:

من مزايا فتح الحساب بمصرف الراجحي حيث ان فتح الحساب يتم بطريقة إلكترونية دون الحاجة إلى الذهاب للبنك.

ومن مزاياه القيام بكافة الأوامر المستدامة.

ومن مزاياه ايضا القيام بكافة العمليات المصرفية من خلال المواقع الإلكترونية. القيام بمهام السحب والإيداع للصرف الآلي والحوالات الدولية بأنواعها المختلفة.

كيفية فتح حساب في بنك الراجحي:

لكي يتم فتح حساب جديد لعميل من عملاء بنك الراجحي يجب اتباع الخطوات التالية: