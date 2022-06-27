طريقة اعفاء سداد باقي أقساط القرض الشروط الأوراق المطلوبة للحصول على إعفاء بنك الراجحي

بنك الراجحي، من أكثر البنوك المعروفة في المملكة العربية السعودية هو بنك الراجحي، حيث يعتبر من أقدم البنوك الموجودة كما أنه يتميز بعدد من الخدمات غير متوفرة في البنوك الأخرى، مثل إمكانية الحصول على تمويل بدون تحويل الراتب وأيضاً من الممكن أن يتم الحصول على قرض بدون كفيل، كما وضع البنك شروط بسيطة وسهلة للحصول على هذه الخدمات.

شروط الحصول على تمويل من بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي أفضل العروض التمويلية لكل العملاء في كل أنحاء المملكة، كما أن خدمات التمويل لا تقتصر على الأشخاص الذين يحملون الجنسية السعودية فقط، ولكنها متاحة لكل المقيمين في السعودية، ووضع البنك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على هذا التمويل وهذه الشروط تتمثل في:

كما أن الحد الأدنى للراتب للحصول على القرض هو 2000 ريال سعودي والحد الأقصى 20000 ريال سعودي.

أن لا يكون هناك ديون سابقة على الشخص المتقدم للحصول على التمويل يجب أن يتم سدادها قبل التقدم للحصول على التمويل.

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على التمويل أحد المقيمين في المملكة العربية السعودية لفترة لا تقل عن 6 أشهر، ولكن لا يشترط أن يكون سعودي الجنسية.

يحصل العميل على أي مبلغ للتمويل ولكن الحد الأقصى هو مليون ريال سعودي بينما الحد الأدنى 500000 ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة للحصول على إعفاء بنك الراجحي

إعفاء بنك الراجحي هي أحد الخدمات الجديدة التي قام البنك بالإعلان عنها مؤخراً والتي تعني إعفاء العميل من دفع أقساط مبلغ التمويل الذي سبق الحصول عليه، ولكن يحدث ذلك فقط وفق لمجموعة من الشروط المحددة من قبل البنك، كما يوجد مجموعة من الأوراق المطلوبة للحصول على هذه الخدمة، وهذه الأوراق تتمثل في: