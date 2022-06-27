نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حقيقة” مكرمة ملكية عيد الأضحى المبارك هل سيتم صرفها لمستفيدي الضمان 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار بخصوص خبر مكرمة عيد الأضحى، والتي زادت تساؤلات المواطنين والمواطنين حيالها وخاصة أنه يفصل بيننا وبين عيد الأضحى المبارك أياما قليلة، ويتساءل المواطنين وخاصة المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم والمطور هل سيتم صرف مكرمة ملكية لعيد الأضحى مثلما حدث في صرف المكرمة الملكلة قبل عيد الفطر 2022، والتي أفرحت ملايين المواطنين في المملكة، فتابعوا معنا لتتعرفوا على كافة التفاصيل بخصوص هذا الخبر.

مكرمة الضمان الاجتماعي المطور

وقد تابعنا معكم مكرمة الضمان الاجتماعي شهر رمضان 1443، وقد توقعنا موعد صرفها هنا في موقعكم ثقفني، وهذا ما حدث بالفعل، حيث تم صرفها للمواطنين قبيل انتهاء شهر رمضان، وهذا ما أسر المواطنين بشكل كبير، حيث جاء القرار الملكي بصرفها في نهاية شهر رمضان، وكانت في حسابات المستفيدين في العيد.

وتم صرف المكرمة للمستفيدين في الضمان الاجتماعي وهذا سواء الجديد أو القديم، وبلغ المبلغ الذي دفعته الدولة للمواطنين حوالي 2 مليار و200 مليون ريال سعودي، وهذا ما يظهر كرم سيدي سمو الملك سلمان حفظه الله، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

مكرمة عيد الاضحى

وزادت تساؤلات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صرف مكرمة ملكية أخرى هذا العام لعيد الأضحى، ولم تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى الآن عن أي خبر بخصوص المكرمة لعيد الأضحى، وهذا أيضا ما حدث في المكرمة الماضية، حيث لم يتم الإعلان عنها قبلها.

ونتوقع أن يتم صرفها، ولكن يمكن أن تصرف ويمكن ألا تصرف، حيث إن المجال في هذا الموضوع متروك للتوقعات طالما لم تعلن الوزارة عن أي شيء بخصوصها حتى الآن، ولكن الاقتصاد السعودي شهد نموا كبيرا وغير مسبوق في الأشهر الماضية، لذا فإن ميزانية الدولة تسمح لصرف مكرمة ملكية للمواطنين.

وقد تابعنا معكم أيضا الاستعلام عن أهلية الضمان المطور وحل مشكلة عدم الأهلية، فتابعوا معنا.

مبلغ المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي 1443

وحسب الدعم الأخير الذي تم صرفه للمواطنين، فإن المبالغ التي تم صرفها لمستفيدي الضمان الاجتماعي في مكرمة عيد الفطر الماضية كانت كالآتي:

1000 ريال للمستفيد الرئيسي بالحساب.

500 ريال سعودي لكل تابع في الحساب.

وهذا بحد أقصى 3 آلاف ريال سعودي لكل أسرة.

وفي حالة نزولها يمكنكم متابعة الدفعة الخاصة بها في حسابكم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية وهذا عبر الرابط sbis.hrsd.gov.sa، فتابعوا معنا أولا بأول، حيث اذا صدرت أخبار جديد بخصوص المكرمة سنخبركم هنا في ثقفني.