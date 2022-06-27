20,000 ريال تمويل شخصي للسعودي والمقيم بدون الحاجة إلى كفيل وبدون رسوم

شركة اليسر للإجارة والتمويل تقدم العديد من الخدمات التمويلية للمواطن السعودي والمقيم ومن أهم القروض التمويلية المتوفرة لهم هو التمويل الشخصي الذي يمتاز بالسيولة النقدية من 2 ألف ريال ويصل بحد أقصى 20 ألف ريال بدون أجور وكالة لجميع العملاء وليس ذلك فقط بل توفر لهم أفضل تمويل شخصي فوري بأقساط شهرية لا تزيد عن ثلاثة سنوات كما يعتبر التمويل الشخصي الأصغر من أهم التمويلات المقدمة للأفراد لما يمتلكه تلك التمويل من مزايا هامة لهم ومنها الحصول على قرض بدون كفيل وبدون رسوم وغير ذلك من مزايا تمويلية خلال شركة اليسر للتمويل.

التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل

التمويل الشخصي الأصغر خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية من الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها المواطنين والمقيمين إيضًا حيث يمنح لهم التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم وبدون رسوم بالتقسيط الميسر الشهري لهم ولكن بشروط لابد من تطابقها ومنها:

يجب على كافة العملاء توفير فترة عمل ثلاثة أشهر للعاملين في القطاعات المختلفة بالمملكة كذلك بدون تحديد جهة العمل بالسعودية.

إيضًا التمويل الشخصي من عمر 21 عام حتى 60 عام ولكن العاملين في القطاع العسكري مسموح لهم فقط لا غير التقديم الإلكتروني حتى سن التقاعد.

التمويل الشخصي الأصغر يطلب توفير دخل ثابت شهريًا يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

التمويل يمتاز بأنه بدون الحاجة إلى كفيل للسعوديين حتى مبلغ عشرون ألف ريال سعودي أما المقيمين حتى عشرة آلاف ريال سعودي بالمملكة بدون ضامن حاصل على الجنسية السعودية.

مميزات التمويل الأصغر خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة

التمويل الشخصي الأصغر بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم إدارية حتى عشرون ألف ريال سعودي.

تمويل بدون كفيل غارم خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.

التمويل بالتقسيط الشهري المرن والميسر حتى خمسة سنوات بحد أقصى لجميع العملاء السعوديين والمقيمين في السعودية.

كذلك التمويل للسعودي والمقيم بدون الحاجة إلى دفع أجور وكالة إضافية.

تمويل شخصي فوري وسريع ولكن تحت ضوابط وشروط معلنة من شركة اليسر للإجارة والتمويل.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر

حددت شركة اليسر للتمويل مجموعة من المستندات المطلوبة من أجل الحصول على الموافقة السريعة على طلب التمويل ومن بين تلك المستندات ما يلي