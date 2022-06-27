الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي وشروط التسجيل الجديدة 1443، حيث يبحث الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، التي يتم صرفها من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تتولي بعض البرامج الاجتماعية وتوفيرها للمواطنين الذين يعانون من قلة الدخل الشهري، فمن خلال برنامَج مقطوعة الضمان الاجتماعي تسعي الحكومة السُّعُودية إلى القضاء علي مشكلات الفقر الذي تواجه بعض المواطنين، فتقوم الوزارة بصرف مبلغ من المال يتم صرفه بصورة شهرية للمتأهلين من البرنامَج حتي يساعدهم هذا الدعم على قضاء مستلزماتهم الأساسية، وتوفر الوزارة خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة إلكترونياً من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، وهو ما سنوضحه في التفاصيل التالية.

رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 1443

بخطوات إلكترونية تتم من الجوال أو حاسب إلكتروني يمكن الاستعلام عن الإعانة المقطوعة خلال دقائق بالخطوات الآتية:

الدخول للاستعلام علي موقع: وزارة الموارد البشرية.

اختيار خِدْمَات الموقع الإلكترونية.

اختيار خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

يم إدخال الرَّقَم الخاص بالسجل المدني في المخصص له.

إدخال الرمز المرئي المتوفر بالصورة في المكان المحدد له.

الضغط علي “عرض”.

سوف تظهر صفحة جديدة بها معلومات تخص المستعلم من حيث الاسم ومبلغ المقطوعة المنصرف له، والموعد المحدد للصرف وفق كل مستفيد على حِدَةٍ.

شروط التسجيل الجديدة بمقطوعة الضمان الاجتماعي

وفرت منظومة العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة التقديم علي المساعدة المقطوعة، ولكن بعد ضرورة توافر بعض الشروط العامة التي يجب توافرها، ومنها ما يلي:

يشترط علي المتقدم أن يكون مواطن سعودي الجنسية وغير متاح التسجيل للأجانب المتواجدين داخل السُّعُودية.

يشترط أن يكون المستفيد من البرنامَج مقيمًا داخل السُّعُودية إقامة دائمة ومستمرة، وألا يكون متغيب خارج المملكة.

ألا يتم الاستفادة من أي برامج دعم أخري يتم تقدمها من جانب وزارة الموارد البشرية لفئة الأفراد من محدودي الدخل.

ألا يمتلك المستفيد له أي سجل تجاري أو نشاط تجاري مسجل باسمه داخل المملكة.

يجب ألا يزيد قيمة الدخل الشهري للشخص المؤهل للحصول علي المقطوعة عن 3000 ريال سعودي.

يشترط ألا يقل عمر المستفيد من البرنامَج عن 35 عامًا.

موعد إيداع المساعدة المقطوعة للمستفيدين

أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، علي أنه لا يوجد موعد محدد يتم فيه صرف المساعدة المقطوعة، وقد طالبت الوزارة جميع المستفيدين من المقطوعة بضرورة الانتظار حتى يتم الصرف من جانبها، وقد أكدت الوزارة بأن هناك أولويات تعمل الوزارة علي تحقيقها الآن إلى أن يتم الإعلان عن صرف مقطوعة الضمان في الوقت المناسب.