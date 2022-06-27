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عمر شويل - جدة رابط الضمان الاجتماعي الجديد 2022 وخطوات التسجيل بعد التعديل بالشروط 4 التي كشفت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً في التحديثات والاضافات التي تم بثها منذ وقت قليل، لذا نكشف لكم من خلال هذا التقرير المفصل عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 2022، وكذلك خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور فضلا عن شرح رقم الضمان الاجتماعي والرابط الجديد بعد التعديل الأخير 2022.

رابط الضمان الاجتماعي الجديد 2022

تم منذ فترة ليست بالبعيدة العديد من التعديلات الجديدة الخاصة بالضمان الاجتماعي والتي من شأنها يتم استهداف الفئات المستحقة الأكثر حاجة للدعم المادي المباشر، لهذا يقدم الضمان الاجتماعي حزمة جديدة من الخدمات والمساعدات إلى الفئات الأكثر حاجة من العاطلين والمحتاجين وغيرها من الفئات المستحقة عبر سلسلة من البرامج التدريبية والخدمات الأخري، التي يمكنكم الحصول عليها من خلال الدخول على لينك الضمان الاجتماعي الجديد.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

كي تستطيع أن تستفيد من الخدمات المباشرة في الضمان الاجتماعي عليك أن تتبع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

والتنمية الاجتماعية. الضغط على زر التسجيل.

البدء في إنشاء حساب في نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور.

سجل جميع البيانات المطلوبة.

تتضمن البيانات المطلوبة كل من التالي (رقم جوال المتقدم، تاريخ ميلاد المتقدم بالتوقيت الهجري، رقم هوية المتقدم).

استلام كود التفعيل على الجوال.

رفع المستندات المطلوبة.

الضغط على أيقونة إرسال.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور 2022

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجددا ضوابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد والتي تضمنت كل من التالي:

يشترط أن لا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد عن الحد الأدنى للمعاش 1100 ريال لعائل الأسرة+ 550 ريالا لكل فرد.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم فيها بصفة دائمة.

يستثني من الجنسية السعودية كل من الأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الإعاقة.

ينبغي أن لا يكون المتقدم يمتلك أصول مالية كبيرة.

مميزات التسجيل في الضمان الإجتماعي

يتمكن المواطنين السعوديين الذين قامو بالتسجيل في الضمان الإجتماعي الاستفادة من مزايا متعددة تشمل المساعدة في تحقيق الاستقلال المالي، الاستفادة من الدعم المالي الذي يلبي احتياجات المواطنين، بالإضافة إلي الاستفادة من النظام الذي يدعم المواطنين ضد الأزمات والكوارث.

ما هي قيمة راتب الضمان الإجتماعي الجديد

تم تحديد مقدار الضمان الإجتماعي الجديد المطور على أساس عدد أفراد الأسرة ومن تعول، فنجد أنه في حالة كان عدد الأفراد 2 يتحصل المستفيد على 2570 ريال سعودي، وفي حالة كان عدد أفراد الأسرة 3 يتحصل المستفيد على 3140 ريال سعودي، أما إذا كان عدد أفراد الأسرة 4 يتحصل المستفيد على 3710 ريال سعودي، وإذا كان عدد أفراد الأسرة 5 يتحصل المستفيد على 4280 ريال سعودي.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح رابط الضمان الاجتماعي الجديد 2022 وخطوات التسجيل بعد التعديل بالشروط 4.