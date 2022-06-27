باقات الدعم السكني الجديدة بدعم فوري 100 ألف ريال وطريقة التقديم في 3 دقائق

يبحث العديد من المواطنين عن أحر مستجدات ياقات الدعم السكني، وكل التفاصيل الخاصة بالتقديم عليها من صندوق التنمية العقاري بالإضافة إلى روابط للتقديم حيث أعلنت الحكومة في الفترة الأخيرة عن باقات الدعم السكني بتكلفة وصلت إلى100 الف ريال، وهذا تم الإعلان عليه بشكل رسمي من خلال تويتر، وسوف نوضح أبرز تفاصيل باقات الدعم السكني المختلفة المعلن عنها في الفترة الأخيرة من قبل الحكومة

مستحقي الدعم السكني في الباقات الجديدة 1444-2023

تم الإعلان من قبل صندوق التنمية أنه بالتعاون مع وزارة الإسكان في الفترة الأخيرة تم الإعلان عن إطلاق دعم سكني حديد، وكان ذلك بالتزامن مع صرف المستحقات، وكانت هذه المبادرة من الحكومة الهدف ورائها أن يتم توفير دعم من أجل امتلاك المنازل، والتخفيف على المواطنين في دفع الإيجارات، كما أنه بالإضافة إلى توفير مسكن فإنه تم توفير باقات من أجل شراء اثاث أو تجديد المنازل أو استخدامها في الحصول على البناء الذاتي، لذلك يمكن لكل المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط هذه أن يقوموا بالتقديم على باقات الدعم السكني.

تفاصيل باقات الدعم السكني الجديدة 1444-2023

تم الإعلان من قبل صندوق التنمية العقاري عن المبالغ المطلوبة من أجل الدعم السكني، حيث أن الحد الأقصى لمبلغ الدعم هو حوالي 100 ألف ريال سعودي، ولا يمكن استردادها، ولكن الأهم أن تتوفر له الشروط المطلوبة في الدعم السكني، وكل باقات الدعم السكني الجديدة تم الإعلان عنها من خلال نائب وزير البلدية والإسكان، كما أنه كان يحضر الاجتماع مجموعة من المطورين في مجال العقارات، ومجموعة كبير من الجهات التمويلية المختلفة، وبهذه الطريقة تم.توفير فرص أكبر لمساعدة المواطنين، والعمل على توفير إمكانية أكبر المساعدة غير المنازل لكل المواطنين في المملكة