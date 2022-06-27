نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركزي السعودي يعلن عن موعد إجازة عيد الأضحى في السعودية للقطاع المصرفي ومتى العودة؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرص البنك المركزي السعودي اليوم على الإعلان عن المواعيد الرسمية لإجازة عيد الأضحى لجميع العاملين بالقطاع المصرفي، وبما أن هناك العديد من الأشخاص الذين يريدون التعرف على المواعيد الرسمية للإجازات حتى يتمكنوا من تأدية جميع التعاملات المالية الخاصة بهم في أحد البنوك داخل المملكة العربية السعودية، فنحن في ثقفني اليوم كنا حريصين بشكل كبير على جعلك تتعرف على المواعيد الرسمية، لذلك لتتعرف الآن على التفاصيل.

البنك المركزي السعودي

عمل اليوم البنك المركزي السعودي على القيام بتحديد مواعيد الإجازة والعودة لموظفي القطاع المصرفي، وهذا بسبب قرب موعد عيد الأضحى المبارك، وبما أننا في ثقفني حريصين على جعلك تتعرف على كل كبيرة وصغيرة، وهذا لكي تتمكن ملم بكل شيء يحدث حولك، حرصنا على البدء في عرض المواعيد الرسمية وموعد العودة لجميع الموظفين، تابع في الفقرة التالية.

إجازة عيد الأضحى في البنوك

داخل إعلان البنك المركزي السعودي أن إجازة عيد الأضحى في البنوك بحيث يشمل الفروع والمكاتب ومراكز التحويل التابعة لشكل أساسي للبنوك ستبدأ في يوم السابع من شهر ذي الحجة، وستستمر الإجازة لمدة سبع أيام متتالية، وسيعود جميع العاملين مرة أخرى إلى أعمالهم في يوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، وكل عام وجميع العاملين بالمملكة بخير.

إجازة عيد الأضحى في السعودية

كما حرصت الموارد البشرية على جعل جميع العاملين بالقطاع الحكومي بالتعرف على المواعيد الرسمية لإجازة عيد الأضحى حيث ستبدأ الإجازة في يوم الخامس من شهر ذي الحجة يوافق 4/7/2022 بالميلادي، وستنتهي تمامًا وسيعود العمل إلى طبيعته في يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة أي ستستمر الإجازة لمدة ستة أيام فقط.

موعد إجازة عيد الأضحى في السعودية للقطاع الخاص

أما القطاع الخاص فله أمر خاص به في تحديد المواعيد الرسمية للإجازات لذلك من المؤكد أن الإجازة في هذا القطاع في يوم التاسع من شهر ذي الحجة أي في الثامن من شهر يوليو القادم لعام 2022، ويستأنف العمل من جديد في يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة أي في يوم الثاني عشر من شهر يوليو، بحيث سيحصلون على إجازة خمسة أيام فقط.