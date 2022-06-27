نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط و رابط التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كلية الملك خالد العسكرية، أعلنت لجنة والقبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني السعودي عن فتح الباب للقبول والتسجيل للعام 1444 هـ لحملة المؤهلات الجامعية، حيث طالبت لجنة القبول والتسجيل بالكلية الاطلاع على كافة الشروط والتعليمات الخاصة للقبول بها.

شروط ورابط التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1444

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية للجامعيين وأيضاً من حملة الثانوية العامة عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بالعام 1444 وذلك كما يلي:-

شروط القبول لحملة الشهادة الجامعية:-

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والده في الخارج أثناء خدمة الدولة في خارج المملكة.

2- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بأية جرائم أو جناية مخلة بالشروط والأمانة.

3- ألا يكون متزوج من أجنبية.

4- السن لا يزيد عن بدء الدراسة بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن 27 عام لجميع التخصصات.

5- أن يتناسب الطول مع الوزن والحد الأدنى للطول هو 165سم بوزن 52 كجم والحد الأعلى للطول هو 188 سم بوزن 95 كجم.

6- أن يكون حاصل على الشهادة الجامعية بتقدير جيد على الأقل بانتظام كلي من التخصصات المطلوبة بكلية الملك خالد العسكرية.

7- أن يؤدي اختبارات القدرات العامة والتي يتم عقدها من خلال المركز الوطني للقياس وذلك لحملة التخصصات النظرية فقط.

8- بالنسبة للتخصصات الطبية والصحية يشترط للتقديم إنهاء فترة الامتياز.

9- الحاصلين على شهادات من الخارج يجب عليهم معادلة الشهادة الحاصلين عليها من قبل وزارة التعليم.

التخصصات الجامعية المطلوبة:-

حددت كلية الملك خالد العسكرية مجموعة التخصصات المطلوبة في دورة تأهيل الجامعيين، حيث تشتمل على أغلب التخصصات الجامعية مثل تخصصات الطب والهندسة والتخصصات الجامعية الأخري، ويمكن التعرف على تفاصيل التخصصات الجامعية المطلوبة من خلال الاطلاع على جدول التخصصات الجامعية المطلوبة الآتية:-

مواعيد القبول والتسجيل:-

التسجيل متاح لمختلف التخصصات الجامعية وذلك في الفترة من يوم الأحد الموافق 27/11/1443 هـ حتى يوم الخميس الموافق 1/12/1443، كما ستقوم كلية الملك خالد العسكرية بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في المملكة بفتح باب القبول والتسجيل بها للحاصلين على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها ليتخرج منها ضابطاً بالقوات المسلحة السعودية.