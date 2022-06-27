نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الإسكان التنموي وآلية التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الإسكان التنموي تم وضعها من خلال وزارة الشئون البلدية والقروية والتي يتم على أساسها تحديد مدى أحقية المواطن في الاستفادة من بيوت الإسكان التنموي والتي يتم التقديم عليها عن طريق إنشاء حساب في الإسكان التنموي ومن ثم البدء في إجراءات التقديم على الإسكان التنموي والاطلاع على أقساط الإسكان التنموي المتوقع سداده لكل مستفيد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط الإسكان التنموي.

شروط الإسكان التنموي

تم وضع شروط الإسكان التنموي لضمان التأكد من الحصول على أقصي استفادة ممكن تعمل على تطبيق العدالة الاجتماعية بين طبقات المجتمع والتي تطبق على الأفراد للحصول على سكن شخصي يأويهم وتضم هذه الشروط ما يلي:

يسمح فقط بالتقديم للسعوديين إضافة إلى ضرورة أن يكونوا ضمن المستفيدين من الضمان.

العمر المحدد ضمن شروط قبول الطلب هو 25 عامًا أو أكثر.

أن يحصل المستخدم على دخل شهري ثابت.

ألا يكون المستخدم قد قام بالاستفادة من الدعم السكني.

عدم امتلاك وحدة سكنية باسم المستخدم أو أي من أفراد الأسرة.

طريقة التقديم على الإسكان التنموي

يُتاح للمواطنين المستفيدين من خدمات الضمان إمكانية التقديم بمجرد الانتهاء من التسجيل في منصة الإسكان التنموي وذلك تنفيذًا لرؤية المملكة 2030 في السعي إلى تملك الوحدات للمواطنين بنسبة كبيرة ويتم التسجيل بإتباع الآتي:

التوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة الإسكان التنموي.

تدوين بيانات الهوية.

إدخال تاريخ ميلاد المستخدم بالصيغ المطلوبة عبر المنصة.

كتابة الرمز المرسل إلى جوالك المسجل عبر المنصة الرسمية أبشر وذلك في المكان المعد له بالصفحة.

النقر على التالي وإتباع تعليمات الصفحة لحين إتمام عملية التسجيل.

بعد الانتهاء من التسجيل يمكنك البدء في الاطلاع على منتجات الوزارة المختلفة والتي من أهمها فلل الإسكان التنموي وكذلك يمكن معرفة أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي.

شروط الإسكان التنموي للمطلقات

يمكن للسيدات المطلقات من داخل المملكة التقديم للاستفادة من الإسكان التنموي على أن ينطبق عليها الشروط الموضوعة والتي تتضمن انقضاء عامين على حالة الطلاق على أن يتم إثبات الحالة من خلال وثيقة رسمية مُصدره من الحكومة السعودية.

شروط الإسكان التنموي لذوي الاحتياجات الخاصة

أتاحت الوزارة إمكانية الاستفادة من الإسكان التنموي للعديد من الفئات المختلفة من داخل المملكة وذلك للتأكد من وصول الدعم لكافة المستحقين، ومن أهم تلك الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة شريطة توافر الآتي:

يسمح لهم التقديم عند سن 25 عامًا.

يمكن التقديم والحصول على الإسكان على أن يتم توافر ما يثبت حالة الإعاقة من خلال أحد المستشفيات الحكومية.

منصة الإسكان التنموي

للتعرف على كافة المعلومات المتعلقة بالإسكان التنموي وطريقة التقديم عليه يمكن للمواطنين الاتصال على رقم 199090 للحصول على كافة إجابة وافية لكافة استفساراتهم.