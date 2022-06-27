شروط الإلتحاق بكلية الملك خالد العسكرية ورابط التسجيل

كلية الملك خالد العسكرية واحدة من ضمن الكليات التي تتواجد داخل المملكة العربية السعودية، فهي من أشهر الكليات التي تضم العديد من التخصصات التي تهدف لإنتاج جيل يتمكن من الاستمرار في الخدمات العسكرية، وتتمثل مدة الدراسة داخل كلية الملك خالد العسكرية حوالي ثلاث سنوات مقسمين على ستة فصول دراسية، وكل فصل دراسي يستغرق ثلاثة أشهر ونصف، وتبلغ عدد ساعات الدراسة حوالي 132 ساعة معتمدة، وبعد الإنتهاء من فترة الدراسة يتم تعيين الخريج برتبة ملازم.

شروط الإلتحاق بكلية الملك خالد العسكرية

تتمثل الشروط التي يجب توافرها في الطلاب الملتحقين بالكلية في:

يشترط ألا يزيد عمر الطالب الملتحق عن 27 عام، ويستثني من ذلك الأطباء فيسمح لهم الإلتحاق حتى سن الثلاثون. الوزن المناسب للطالب يتراوح ما بين 52 حتى 95 كغم. الطول المناسب يتراوح ما بين 165 حتى 188 سم. يشترط الجنسية السعودية للملتحقين. الحصول على شهادة جامعية بانتظام كلي. الحصول على تقدير جيد فى التخصصات المطلوبة. يشترط أن يكون الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية خلال عام على الأكثر من تخرج الطالب. اجتياز اختبار STEP اجتياز اختبار القدرات العامة للتخصصات النظرية. الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. يشترط حسن السير والسلوك للمتقدم بالإلتحاق بالكلية. يشترط في حالة زواج الطالب، أن يكون متزوج من سعودية. اجتياز المقابلة الشخصية والفحص الطبي للقبول بالكلية.

رواتب كلية الملك خالد العسكرية للثانوية

تتداول بعض المعلومات بأن الرواتب تتراوح ما بين 9200 ريال حتى 13000 ريال سعودي للطالب والدارس.

طريقة التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

أولاً الدخول على الموقع الخاص بكلية الملك خالد العسكرية.

الضغط على زر القبول.

اختيار التسجيل لحملة الشهادة الجامعية.

الضغط على الموافقة على الشروط والتعليمات.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.

تحديد التخصص المرغوب في التقديم إليه.

رفع المستندات المطلوبة.

الضغط على إرسال الطلب.

سوف تصل إليك رسالة تفيد باكتمال عملية التسجيل.

نتمنى أن نكون قد أفدناكم فقد أوضحنا لكم شروط الإلتحاق بكلية الملك خالد العسكرية، بالإضافة لتوضيح خطوات التسجيل بالكلية، وقيمة رواتب كلية الملك خالد العسكرية، في انتظار تعليقاتكم التي نسعد بها دائما.