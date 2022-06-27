60,000 ريال قرض آهل بأقساط ميسرة بدون كفيل وبلا فوائد لدى بنك التسليف

بنك التسليف والادخار السعودي المشهور سابقًا بذلك الأسم ولكن في الوقت الحالي معروف بأسم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة يمنح قرض منتج آهل بأقساط ميسرة شهرية تصل إلى خمسة سنوات لكافة العملاء السعوديين السابق لهم الحصول على تمويل إجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية على سبيل المثال تمويل الأسرة أو تمويل الترميم ثم يصبح للعميل المتقدم السعودي الجنسية الحق في التقديم الإلكتروني على قرض آهل تحت ضوابط وشروط معلنة لدى بنك التنمية الاجتماعية ومن ضمنها توفير الدخل الشهري الذي يجب أن لا يزيد عن أثنى عشر ألف ريال كحد أقصى مسموح بيه من البنك مع توفير العمر المناسب للتقديم للحصول على قرض منتج آهل بدون رسوم إدارية وبلا فوائد نقدية على المبلغ التمويل المطلوب بحد أقصى 60,000 ريال سعودي من البنك في السعودية.

كافة الشروط اللازمة للموافقة على قرض آهل لدى بنك التسليف

قرض منتج آهل بدون فوائد نقدية وبلا رسوم إدارية كأحد أهم المزايا التمويلية المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية كذلك في حالة طلب البرنامج التمويلي من البنك يبدأ مبلغ تمويل من 18,000 ريال حتى 60,000 ريال سعودي ولكن بعد تطابق الشروط والمتطلبات الأساسية بكل التفاصيل الجديدة كالتالي:

شرط أساسي أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك دخل ثابت شهري لا يزيد عن أثنى عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي.

بنك التنمية الاجتماعية في المملكة يطلب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر على الأكثر 70 عام فقط لا غير.

يشترط تقديم السجل الائتماني من جميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب قرض منتج آهل السعودي.

قبل التقديم الإلكتروني لابد أن يكون المتقدم عميل سابق لدى بنك التنمية الاجتماعية عن طريق حصوله على تمويل إجتماعي للأفراد كمثل قرض الأسرة أو قرض الزواج أو قرض كنف للنساء.

إحضار موافقة من الكفيل الغارم المطلوبة من كافة العملاء السعوديين المتقدمين لطلب قرض آهل السعودي بخلاف موظفي الحكومة بالمملكة العربية السعودية غير مطلوب منهم ذلك الشرط.

مميزات طلب قرض منتج آهل السعودي بالمملكة