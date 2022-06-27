نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع تمويل شخصي في السعودية للظروف الطارئة والحصول عليه في 5 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرصت المملكة العربية السعودية على التطوير الدائم من المواطنين الموجودين بها حيث أنها عملت على تقديم بعض التمويلات المختلفة للمشروعات الصغيرة، حتى يتمكنوا من البدء في المشروعات الخاصة بهم وقد قامت هذه المبادرة باسم سلفة ويتساءل العديد من الأشخاص عن شروط قرض منصة سلفة سنتعرف عليها من خلال المقال.

شروط قرض منصة سلفة

بعد أن تقدم العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالتقدم على قروض صغيرة حتى يتمكنوا من القيام ببعض المشروعات المختلفة للحصول على عائد ثابت لهم، وهناك بعض الأشخاص الذين يتقدموا على هذه القروض من أجل أغراض أخري منها تحسين مستوي المعيشة الخاصة بهم وقد قامت المملكة العربية السعودية بتقديم منصة إلكترونية تسمي سلفة وقد تابعها البنك المركزي هناك حيث يقوموا بالعديد من التسهيلات المختلفة للحصول على هذه القروض.

كل ما عليك هو ملئ النموذج الخاص بالحصول على التمويل المالي من خلال الرابط المخصص لهم ولا يستغرق هذه العملية سوي دقائق معدودة، ومن أهم مميزاتها أنه لا يحتاج المتقدم على أي ضامن للحصول على هذا التمويل.

ما هي شروط الحصول على قرض سلفة

بعد عمل هذه المبادرة قامت المملكة العربية السعودية بتخصيص بعض الشروط حتى تتمكن من الحصول على هذا القرض وسنتعرف عليها الآن:

قد حددت المملكة العربية السعودية مبلغ مالي حوالي 500 ريال سعودي ويعتبر هذا المبلغ التي يتم صرفة للتمويل. يجب أن لا يقل عمر الشخص المتقدم للحصول على قرض سلفة عن 18 عام، ولا يصلح أن يزيد سنة عن 60 عام. يجب أن لا يزيد الراتب الشهري الخاص بالشخص المتقدم عن 4000 ريال سعودي. يجب أن يكون المتقدم مر على عملة الحكومي 3 شهور فقط، وعلى عملة الخاص 6 شهور حتى يتمكن من صرف مبلغ التمويل.

مزايا تمويل منصة سلفة

كما يوجد العديد من المميزات التي يحصل عليها الفرد عند الحصول على هذا التمويل وهي: