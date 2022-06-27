100 ألف ريال بموافقة فورية لجميع العملاء بدون كفيل بالتقسيط 5 سنوات بلا تحويل الراتب

100 ألف ريال سعودي بموافقة فورية عند طلب تمويل السلع الإستهلاكية لجميع العملاء السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة حيث تمكن التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي في جذب عدد كبير من الراغبين في طلب تلك التمويل لأنه يوفر مزايا متعددة ومختلفة عن باقي الشركات التمويلية بالسعودية ومنها الحصول على التمويل الشخصي بهامش ربح تنافسي كذلك أتاحت الشركة التمويل الإستهلاكي المرابحة من خلال تقديم جميع السلع الإستهلاكية مثل الأثاث والأجهزة الكهربائية وغيرها من السلع بطريقة وافقت عليها اللجنة الشرعية الإسلامية بالمملكة إيضًا وفرت الشركة التقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي التابع إليها للحصول على تمويل شخصي فوري بالتقسيط لمدة 5 سنوات على الأكثر بلا تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل الغارم وغيرها من المزايا المتوفرة بالشركة في أراضي السعودية.

الشروط الواجبة عند طلب التمويل الإستهلاكي لدى شركة البيت الأهلي

وفرت شركة البيت الأهلي للتمويل في السعودية التمويل الشخصي السريع بفترة زمنية مرنة وميسرة حتى 60 شهر لكافة العملاء من الجنسيات المختلفة بالمملكة وهم المتطابق عليهم الشروط المطلوبة لذلك سوف نوضح للجميع كافة الضوابط التي يجب توفيرها لضمان الحصول على التمويل الإستهلاكي المرابحة بالشركة كما يلي:

يشترط التمويل الشخصي السريع توفير الدخل المناسب الذي قد يبدأ من 5000 ريال سعودي بموافقة شركة البيت الأهلي للتمويل.

لابد من توفير جميع الضمانات اللازمة للتمويل ومنها الإلتزام بالعمر المناسب عند التقديم الإلكتروني الذي يبدأ من 21 عام حتى 65 عام فقط لا غير.

توفير فترة على رأس العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو شبة حكومي بالسعودية.

كذلك توفير مدة عمل ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

الخصائص التمويلية المتاحة بالشركة عند طلب التمويل الإستهلاكي

قبل التعرف على جميع الخصائص والمميزات التمويلية المتاحة لدى التمويل الإستهلاكي المرابحة المقدم من شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية لابد من توفير كافة الشروط والضوابط مع إرسال جميع الأوراق الواجبة والمستندات المطلوبة للتمويل كذلك لكي يحصل جميع العملاء السعوديين أو المقيمين على جميع المزايا المتوفرة عند طلب التمويل الشخصي عن طريق شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة كما يلي بالتفصيل: