الاستعلام عن التاشيرة برقم الجواز من خلال منصة انجاز وزارة الخارجية السعودية

الاستعلام عن التأشيرة ورقم الجواز، من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي من قبل أعداد كبيرة من المواطنين مع قرب موسم الحج هو الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز، حيث قد تمت اتاحة منصة الكترونية يمكن من خلالها الاستعلام عن التاشيرة برقم الجواز، وذلك ليتمكن كافة المواطنين من الاستعلام عن التأشيرة بشكل إلكتروني حسب ماتم الإعلان عنه من قبل المسؤولين داخل وزارة الخارجية السعودية، ويكون ذلك من خلال بعض البيانات التي يتم طلبها من كل مواطن داخل منصة انجاز المعتمدة، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر موقع ثقفني الإخباري.

الاستعلام عن التاشيرة برقم الجواز

لقد تمت اتاحة خدمة الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز بشكل الكتروني من خلال بعض البيانات التي يتم طلبها داخل منصة انجاز، واهم البيانات التي يتم طلبها للاستعلام عن التأشيرة هو رقم جواز السفر، ثم اختيار الجنسية أو البلد المسافر إليها وغيرهم، والجدير بالذكر أن هناك العديد من الخدمات التي تقدمها منصة إنجاز مثل إمكانية تقديم طلب الحصول على تأشيرة من الممثليات السعودية بالخارج، وخدمات صحية خارج المملكة العربية السعودية، وتقديم استمارة طلب تأشيرة الحج والعمرة الإلكترونية يمكن أيضاً التأكد من إصدار الشهادة الصحية لهم، وتقديم طلب زيارة عائلية للمواطنين، وإمكانية تقديم طلب زيارة شخصية، وتقديم طلب تمديد تأشيرة العودة، وإمكانية التفويض على تأشيرة، وطلب التفويض على تأشيرة عمل (مُساند)، وإمكانية التصديق على الطلبات للأفراد بالإضافة إلى طلب خدمة الاستفسارات والمقترحات وغيرهم.

خطوات الاستعلام عن التاشيرة برقم الجواز