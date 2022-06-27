نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البطاقة الرقمية الراجحي وطريقة الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة البطاقة الرقمية الراجحي ، هل تعلم ما هي بطاقة مصرف الراجحي الرقمية؟ هي بطاقة إلكترونية يصدرها البنك للعملاء من يشاء سواء كانوا عملاء سعوديين أو مقيمين في المملكة العربية السعودية. حسب هذه البطاقة يشتري العميل ما يحتاجه من خلال الانترنت وتعمل البطاقة فيها محققا العديد من مزايا الاستخدام منها القدرة على استرداد 100٪ من قيمة أول عملية شراء.

البطاقة الرقمية الراجحي وطريقة الحصول عليها

استرداد نقدي بنسبة 100٪ على أول عملية شراء.

بالإضافة إلى أن هذه البطاقة قادرة على منح العملاء مكافآت مالية قد تصل إلى 5000 ريال سعودي.

تتمتع البطاقة بمزيد من الأمان وتحافظ على سرية حسابات العملاء.

عيوب بطاقة الراجحي الرقمية

على الرغم من إعلان البنك عن مزايا في سياق بطاقة الراجحي الرقمية 1443 ، إلا أن هذه البطاقة بها عدد من العيوب التي يجب على العملاء إدراكها ، وكلها تدخل في بوتقة الرسوم والتكاليف المادية ، حيث أن هذه البطاقة (مؤخرًا الرسوم السنوية 115 ريالًا سعوديًا ورسوم تسوية المعاش 50 ريالًا.

بطاقة الراجحي الرقمية مجانا مدى الحياة

عملاء البنوك في طريقهم لفهم ما هي بطاقة الراجحي الرقمية المجانية مدى الحياة ، يمكنهم الدخول إلى مصرف الراجحي من خلال هذا الموقع لمعرفة مزايا بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية وأهمية هذه المزايا النقدية. بطاقات الاسترداد والعملاء احصل على المشتريات التي يحتاجها عبر الإنترنت من العديد من المتاجر عبر الإنترنت بما في ذلك متجر Apple Play.

هناك العديد من الخطوات لإطلاع العملاء على بطاقة الراجحي الرقمية وكيفية استخراجها

طريقة استخدام الرقمية الراجحي

سجّل الدخول إلى حساب العميل في مصرف الراجحي وانقر على أيقونة الحصول على البطاقة.

يعرض الموقع جميع البطاقات التي تتيح للعميل اختيار البطاقة التي يريد سحبها.

يقوم العميل بعد ذلك بتدوين رقم حساب بطاقته وكافة البيانات المطلوبة منه من خلال الموقع.

سيرسل الموقع رسالة إلى حساب العميل يجب إدخال رقم صريح فيها على الموقع.

سيذهب العميل بعد ذلك إلى لوحة التحكم لعرض جميع بيانات البطاقة الرقمية الزرقاء والمعلومات الخاصة بالبطاقة.