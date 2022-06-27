استعلام سمة برقم الهوية مجانًا وشروط التسجيل عبر موقع simah.com

تعتبر منصة سمة من أبرز المنصات وأشهرها داخل السعودية والتي تعمل على تسهل عملية تمويل المشروعات، فمن الممكن أن يتم الاستثمار بصورة فردية أو جماعية، لذلك يحتاج الكثير من الناس للتوصل إلى طريقة استعلام سمة برقم الهوية مجانًا، وهذا ما سنقوم بسرده داخل هذا المقال بشكل مفصل.

استعلام سمة برقم الهوية مجانًا

تتم عملية الاستعلام عن سمة بخصوص التمويل الخاص بالفرد لمشروع معين من خلال الالتزام بتلك الخطوات لكى تستطيع الاستعلام في سما كالآتي ذكرها:

في بداية الأمر يقوم الشخص المستعلم بالدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لمنصة سمة عبر الانترنت.

بعد ذلك يقوم المستعلم بتحديد أيقونة أفراد أو رجال أعمال، وبعدها يقوم بإدخال رقم الفيزا الخاصة به.

بالتالي بعد دقائق بسيطة، فسيظهر أمام المستعلم كافة البيانات الخاصة بالتمويل الذي يريد الاستعلام عنه.

بينما من الممكن أن يقوم المستعلم بطباعة التقرير الذي ظهر أمامه، وذلك عن طريق الدخول على أيقونة طباعة.

شروط التسجيل في سمة

إليكم المعايير التي يجب أن تتوافر في كل شخص يريد التسجيل في سمة، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

يجب أن يكون لدى المتقدم حساب خاص به في البنك، وذلك يرجع إلى أنه سيحتاج ذلك الحساب بالقيام بالعمليات الاستثمارية.

بينما لابد أن يصل الحد الأدنى لعمره إلى حوالي 30 سنة.

بالإضافة إلى ذلك أن يكون من المتعارف عليه السمعة الطبية ما بين أقرانه.

أيضا ويجب ألا يكون لديه أي سجل قضائي أو تم سجنه من قبل.

ولابد أن يكون المتقدم للتسجيل في المنصة من المقيمين داخل أراض السعودية، وذلك بهدف سهولة التواصل معه.

علاوة على ذلك ولابد أن يكون لدى المتقدم رصيد كافي داخل حسابه البنكي، فيقدر الحد الأدنى لهذا الرصيد بحوالي 45000 ريال سعودي.

إلى هنا نكون قد أوضحنا لكم الطريقة الصحيحة التي تخص استعلام سمة برقم الهوية مجانًا، كما عرضنا أيضًا الشروط الخاصة بالتسجيل داخل موقع سمة، وذلك بهدف الاستفادة من كافة مميزاتها التي تقدمها لكل متقدم، فهذه المنصة توفر كل سبل النجاح لقيام أي مشروع استثماري، لذلك تعتبر من أشهر وأنجح المنصات داخل السعودية.