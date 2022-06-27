نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الأسرة استعلام وأهم شروط تقديم القرض الأسري بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض الأسرة استعلام عبر الموقع الرسمي أونلاين؛ حيث يقوم بنك التسليف بتقديم بعض الخدمات لعملائه في المملكة العربية السعودية حيث أن بنك التسليف من أفضل وأهم البنوك في المملكة ومن ضمن الخدمات التي يقدمها بنك التسليف هو الاستعلام عن قرض الأسرة وهو ما نقوم بالتحدث عنه من خلال هذا المقال من ثقفني كما نقوم بالتعرف على بعض النقاط الهامة في هذا الموضوع.

قرض الأسرة استعلام 1444

لقد قام بنك التسليف بتوفير خدمة الاسْتعلام عن قرض الأسرة إلكترونياً وذلك بدلاً من الذهاب إلى إحدى فروع البنك للاستعلام ويتم ذلك ببعض الخطوات التي قام البنك بوضعها وهذه الخطوات تكون كالآتي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بـِ بنك التسليف تمويل الأسرة.

يتم تسجيل الدخول بتدوين كل من اسم المستخدم وكلمة المرور.

إذا لم يكن العميل لديه حساب فيجب أن يقوم بإنشاء حساب جديد.

وبعد أن يتم تسجيل الدخول يجب الضغط على أيقونة الاستعلام عن قرض الأسرة.

ثم الذهاب إلى الصفحة التي يتم فيها تدوين البيانات الخاصة بإتمام الاستعلام عن قرض الأسرة.

تدوين التاريخ ورقم الهوية الوطنية.

ثم يتم الضغط على أيقونة استعلام.

وبعد إتمام الخطوات السابقة بطريقة صحيحة سوف تظهر الصفحة التي يوجد بها البيانات التي تخص قرض الأسرة من بنك التسليف.

الاستعلام عن أقساط قرض الأسرة بنك التسليف

من الممكن أن يتم الاسْتعلام عن باقي أقساط بنك التسليف قَرض الأُسرة من بنك التسليف السعودي وذلك بإتباع الخطوات التي تم وضعها لذلك وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الذهاب إلى الموقع الخاص ببنك التسليف.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور حتى يتم التسجيل.

وبعد تسجيل الدخول سيتم الانتقال إلى صفحة خدمات الموقع.

ثم يتم الضغط على أيقونة كشف الحساب.

بعدها سوف يتم ظهور القائمة التي تحتوي على القروض الخاصة بالعميل.

ثم يتم النقر على زر القرض الأسري الذي تريد الاستعلام عن الأقساط الخاصة به.

وأخيراً سوف يتم ظهور الصفحة التي يوجد بها جميع البيانات الخاصة بالقرض وعدد الأقساط المتبقية وأيضاً تاريخ الاستحقاق وأيضاً كم باقي على إنهاء القرض.

شروط الحصول على قرْض الأسْرة بنْك التنمية الاجتماعية

توجد بعض الشروط والضوابط التي قام بنك التسليف بوضعها حتى يتم الحصول على قرض الأسرة من خلال البنك وهذه الشروط والأحكام تتمثل في الآتي:

يجب على المتقدم للحصول على قرض الأسرة ألا يتعدى عمره عن سبعون 70 عاماً.

لا بد عدم تعدي الدخل الشهري الخاص به عن 10000 ريال سعودي وأيضاً لا يتعدى الدخل السنوي عن 120000 ريال سعودي.

من الممكن أن تحصل المرأة على قرض الأسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة وتعول أبنائها.

يشترط عدم أن يكون المواطن المتقدم للحصول على قرض غير مديون بقرض اخر في فترة التقديم قرض جديد.

على المتقدم للحصول على قرض الأسرة أن يقوم بتقديم كافة الضمانات اللازمة للحصول على القرض.

كما يجب أن يتم تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

القيام بتقديم رهن عقاري ويجب ألا يقل قيمة هذا العقار عن قيمة التمويل.

يتم سداد أول قسط من أقساط القرض بعد 30 يوم من صرف القرض.

لا بد من الانتظام في سداد أقساط القروض السابقة.

يتم احتساب الابن أو البنت من ضمن افراد الأسرة وذلك في حالة عدم تجاوزه سن الرابعة والعشرين إذا لم يكن متزوج أو موظف.

وفي الختام نكون قد قدمنا لكم قرض الأسرة استعلام كما أننا قدمنا لكم الاستعلام عن أقساط قرض الأسرة بنك التسليف وأيضاً قمنا من خلال هذا المقال بتوضيح شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف.