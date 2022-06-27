موعد التقديم في القوات الخاصة للأمن البيئي 1443هـ وشروط الالتحاق

موعد التقديم في القوات الخاصة للأمن البيئي 1443هـ في المملكة العربية السعودية أمر يشغل بال كل من يريد شغل وظيفة في القوات الخاصة بأمن البيئة، التي تعتبر واحدة من أهم القطاعات العسكرية السعودية التي تتبع وزارة الداخلية بالمملكة، وتختص هذه القوات بتحرير المخالفات لأي جهة تقوم بأعمال مخالفة للبيئة، بوقد أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن توفر عدد من الوظائف الخالية في عدد من الإدارات التابعة لها، وعلى من يرغب في التقدم لشغل هذه الوظائف أن يكون مستوفياً لكافة شروط الوظيفة، وفي هذا المقال سنوضح موعد وكيفية التقديم وشروط الالتحاق بوظائف الأمن البيئي.

موعد التقديم في القوات الخاصة للأمن البيئي 1443 هـ

تم فتح باب التسجيل في وظائف الأمن البيئي ابتداءً من يوم 25 من يونيو الجاري وتستمر عمليات التسجيل حتى يوم 30 من الشهر نفسه.

شروط الالتحاق بالقوات الخاصة للأمن البيئي 1443 هـ

حددت قوات الأمن البيئي الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بوظائفها وتتمثل تلك الشروط في التالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

على المتقدم أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي الذي يتناسب مع طبيعة الوظيفة المتقدم لها.

أن لا يقل سن المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد عمره عن أربعين سنة.

يجب أن يتمتع المتقدم للوظيفة بحسن السيرة والسلوك.

أن لا يكون قد سبق اتهامه في أية قضايا تخل بالشرف والأمانة.

يجب أن تكون زوجة المتقدم لشغل الوظيفة سعودية الجنسية.

أن يكون طوله ووزنه متناسقين ومناسبين للوظيفة.

يجب أن يكون المتقدم متفرغاً ولا يشغل أية وظيفة أخرى سواء تابعة للقطاع العام أو الخاص.

يشترط عدم تعرض المتقدم للوظيفة لفصله من أي قطاع من القطاعات العسكرية.

أن يجتاز المقابلة الشخصية.

طريقة تقديم الأمن البيئي عبر أبشر