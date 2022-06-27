نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سريع بكل سهولة من منصة سلفة يصل حتى 10000 ريال سعودي دون كفيل 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة سلفة توفر تمويل سريع وبكل سهولة ويُسر للمواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية بدون كفيل أو تحويل راتب لعام 1443 حتى يتم تلبية جميع الاحتياجات المادية الشخصية وتوفير سُبل الراحة للمواطن، حيث تعتبر منصة سلفة الإلكترونية معتمدة للحصول على قروض شخصية تمويل ودعم مالي كما أنها تطابق أحكام الشريعة الإسلامية، وحاصلة على تصريح رسمي من خلال البنك المركزي السعودي، كما يمكن للمواطن التقديم على التمويل والحصول على قرض سريع بقيمة 5000 ريال سعودي وتصل حتى 10000 ريال سعودي ويتم ذلك ببعض الخطوات البسيطة من خلال التقديم عبر الموقع الإلكتروني للمنصة وفي دقائق معدودة ولذلك كثر البحث مؤخراً عن التمويل الفوري والسريع وطريقة التقديم مع الخطوات والشروط، وما هي أهم مزايا تمويل منصة سلفة السريع الفوري وهو ما سوف نوضحه من خلال مقالتنا مع ملخص الشروط الواجب توافرها.

أهم مزايا التمويل السريع من منصة سلفة

تتميز منصة سلفة الإلكترونية السعودية بسرعة الإستجابة للقروض والتمويل السريع الشخصي للمواطن وذلك بناءًا على شروط وإجراءات مُيسرة وغير معقدة ويمكن للعديد فعلها من مواطنين المملكة، تقوم منصة سلفة بإستجابة طلبات تمويل المواطنين والرد على أي تساؤلات تدور من خلال المنصة في وقت لا يتعدى بضع الدقائق نظرا لسرعة الرد وامتيازهم في التواصل الشخصي، لا تخرج منصة سلفة خارج نطاق أحكام الشريعة الإسلامية أثناء تمويلها الشخصي والمشروعات، كما تتم عملية تحويل سلفة دون الحاجة إلى تحويل الراتب أو وجود كفيل خلال القيام بالعملية، وتعتبر الفوائد التي تأخذها منصة سلفة من المواطنين السعوديين ضئيلة جداً.

شروط هامة للحصول على تمويل منصة سلفة الفوري

نوضح من خلال مقالتنا بعض الشروط الواجب توافرها لدى المواطن السعودي للموافقة على طلب التمويل الفوري السريع من منصة سلفة، وتلك الشروط الآتية:

أن يكون المتقدم بطلب التمويل السريع سعودي الجنسية.

يجب ألا يقل سن المتقدم بطلب التمويل عن ١٨ عام ولا يزيد عن ٦٠ عام.

لا بد من كون طالب التمويل يعمل موظف بالقطاع العام على ألا تقل مدة عمله عن 3 شهور، وبخصوص الموظف بالقطاع الخاص أن تكون المدة 6 أشهر.

لا يقل الراتب الشخصي عن ٤٠٠٠ ريال سعودي للمواطن المتقدم على طلب التمويل السريع.

طريقة التقديم على تمويل سريع من منصة سلفة 1443

يمكن للمواطن اتباع تلك الخطوات وطريقة التقديم على تمويل سريع وفوري من منصة سلفة هي تتلخص في التالي: