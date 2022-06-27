نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الملك عبد العزيز تسجيل بالخطوات تفاصيل حول كليات ومعاهد الجامعة العريقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جامعة الملك عبد العزيز تسجيل ، التسجيل والقبول في جامعة الملك عبد العزيز حلمًا يسعى لتحقيقه عدد كبير من الطلاب، فيكفيهم فخرًا أن يصبحوا من خريجي أعرق وأضخم الجامعات في المملكة العربية السعودية، لذا يحرص الجميع على معرفة كافة التفاصيل والمعلومات عنها، لذا خصصنا هذا المقال لمعرفة خطوات التسجيل في جامعة الملك عبد العزيز، بوابة القبول الالكتروني، وأبرز المعلومات عنها حتى يكون الجميع على دراية تامة بكافة تفاصيلها.

جامعة الملك عبد العزيز تسجيل

من ضمن الخدمات الإلكترونية التي وفرتها جامعة الملك عبد العزيز، هي ارسال طلبات القبول الالكتروني من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة مرحلة البكالوريوس، والتي تتم عن طريق الدخول عبر صفحة القبول بالجامعة ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

إنشاء حساب كما تقدم جديد في بوابة القبول الالكتروني.

ثم تحديد نوع الهوية إذا كان مواطن سعودي أو مقيم.

إدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة بالطالب، والتأكد من صحتها.

الاسم، رقم الهوية، رقم الجوال، البريد الالكتروني، الجنسية.

ثم الضغط على تنفيذ.

ثم سحب البيانات من مركز المعلومات الوطني.

مع العلم يوجد إمكانية التعديل على بعض البيانات الشخصية مثل رقم الاتصال، البريد الالكتروني.

بعدها يتم الاختيار وترتيب الرغبات المطلوبة بالبرنامج المراد للطالب الالتحاق به.

ثم تأكيد طلب القبول للمتقدم، ثم المتابعة وفقًا للمراحل الموضحة في شروط القبول.

في حال تم ترشيح المتقدم وقبوله من قبل الجامعة، سيتوجب عليه الضغط حتى يتم استكمال إجراءات القبول.

ثم تحديد موعد لإجراء اختبار اللغة الإنجليزية.

وبعدها يتم تحديد موعد استلام البطاقة الجامعية.

جامعة الملك عبد العزيز

تأسست الجامعة في عام (1387 هـ – 1967 م) حملت اسم مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز (طيب الله ثراه)، تعتبر من الجامعات العريقة في المملكة العربية السعودية، وضعت نصب أعينها نشر التعليم، وتحسين جودته، وتخريج كوادر تساعد البلاد وتنميها.

في العام الدراسي الأول تم افتتاح برنامج الدراسة الإعدادية وصل فيها عدد الطلاب 68 طالب – 3 طالبة، وبالعام التالي على الفور تم افتتاح أول كلية بالجامعة (كلية الاقتصاد والإدارة)، وفي العام التالي تم تشييد كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وفي عام 1391هـ تم الإعلان من قبل مجلس الوزراء بضم الجامعة إلى الدولة، وتحولت من جامعة أهلية إلى حكومية، وتم ضم كلًا من كلية التربية والشريعة والدراسات العليا التي كانت بمكة المكرمة إلى الجامعة، ثم انفصلت وتم ضمها إلى جامعة أم القرى.

لم تقتصر الجامعة فقط على نظام الانتظام وحسب، بل أيضًا شملت على الانتساب، وضم أقسامًا للطالبات، وأنشأت عمادة الجامعة أيضًا التعليم عن بُعد تيسيرًا على جميع الطلبة، وتلك هي تخصصات جامعة الملك عبد العزيز السعودية:-

أولًا:- الكليات وهي:-

الاقتصاد والإدارة.

الآداب والعلوم الإنسانية.

العلوم.

الهندسة.

العمارة والتخطيط.

الطب.

العلوم الطبية التطبيقية.

علوم الأرض.

علوم البحار.

الحقوق.

الأرصاد والبيئة.

الكلية التطبيقية.

طب الأسنان.

الصيدلة.

السياحة.

علوم الإنسان والتصاميم.

برنامج الدراسات العليا للطالبات.

الدراسات العليا التربوية.

الاتصال والإعلام.

العلوم الطبية التطبيقية.

الحاسبات وتقنية المعلومات.

التمريض.

علوم التأهيل الطبي.

ثانيًا المعاهد:- وهي:-

الاقتصاد الإسلامي.

اللغة الإنجليزية.

اللغة العربية للناطقين بغيرها.

كلية الدراسات البحرية

هذا بالإضافة إلى كليات الفروع المتاحة في جامعة الملك عبد العزيز، والتي شملت على الآتي:-