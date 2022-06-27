نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغاء عقوبة الجلد التعزيزي في السعودية.. وما العقوبات البديلة لها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الغاء عقوبة الجلد التعزيزي في السعودية.. وما العقوبات البديلة لها، تأتي عقوبة الجلد التعزيزي استنادا على التشريعات الإسلامية، والمأخوذة من كتاب الله – عز وجل- وسنة رسوله محمد- صلى الله عليه وسلم-.

حيث تحرص المملكة العربية السعودية على الالتزام بتطبيق القانون على المخالفين لتعاليم الدين الإسلامي وأحكامه وتشريعاته لأنها دولة الإسلام.

ما هي عقوبة الجلد التعزيزي؟

الغاء عقوبة الجلد التعزيزي في السعودية المقصود بها ثبوت الحد أو ثبوت التعزيز على الشخص الذي تمت إدانته.

تم تطبيق عقوبة الجلد التعزيزي أول مرة في عهد نبينا محمد- صلى الله عليه وسلم-، على المخالف لشريعة الدين الإسلامي، والحد والبعد عنها عن طريق استخدام طرق غير مشروعة وغير أخلاقية منافية للأحكام والتشريعات.

حيث يتم الجلد التعزيزي على المحكوم عليه، ولكنه لا يصل إلى حدوث ضرر جسدي على المُدان بالجريمة أو الوصول إلى حال الوفاة، وتكون تنفيذ العقوبة على المليء لتكون هناك موعظة للشاهدين حتى لا يكررها أحد مثله.

بالاضافة إلى ذلك أصدرت المملكة العربية السعودية قرار بإيقاف عقوبة الجلد التعزيزي على كافة أرجاء المملكة وإصدار عقوبات بديله لها.

كيف تتم عقوبة الجلد التعزيزي على الرجال وعلى النساء؟

كانت المملكة العربية السعودية تقوم باتباع الطريقة الإسلامية الصحيحة، والمتعارف عليها منذ عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، في تنفيذ العقوبة على المحكوم عليهم بعقوبة الجلد التعزيزي.

ولكن يجب عمل تقرير طبي يوضح حالة المحكوم عليه الصحية، لأنه يمنع تنفيذ العقوبة على الأشخاص الضعفاء، والذين لا يستطيعون تحمل العقوبة، وكذلك لا يمكن تنفيذها على المرضي حتى تتم شفاؤهم تمامًا، والمرأة الحامل حتى تضع مولودها.

تنفيذ عقوبة الجلد التعزيزي على الرجال

يحب أولًا أن يكون واقفًا على قدميه.

أن يكون لابسًا لباسه العادي.

في حال رفضه تنفيذ عقوبة الجلد التعزيزي يتم تقيده.

يتم تنفيذ العقوبة أمام العامة لتصل العظة لكل الأشخاص.

تنفيذ عقوبة الجلد التعزيزي على النساء

يتم تنفيذ العقوبة على المرأة وهي في حالة الجلوس، وتكون يداها مشدودة للأمام.

يجب أن تكون مرتدية ثيابها العادية.

يتم تنفيذ عقوبة الجلد التعزيزي داخل السجن وليس أمام العامة.

تفاصيل الغاء عقوبة الجلد التعزيزي والعقوبات البديلة لها

جاءت توصيات من السلطات السعودية بإلغاء عقوبة الجلد التعزيزي، واصدار عقوبات بديلة تتمثل هذه العقوبات البديلة في:

عقوبة بالسجن.

الغرامات المالية.

أيضا العقوبتان معًا.

وعلى الفور تم صدور توجيهات من رئيس المحكمة العليا لجميع المحاكم والمختصين في تنفيذ العقوبات، بإسقاط ووقف التنفيذ واللجوء إلى العقوبات البديلة.

ويصف نهاية عقوبة الجلد بأنها تطور المحاكمة، وتبسيط الإجراءات التي تشهدها المملكة، ونشر الحكم انفراج سيحقق المزيد من التقدم، بالنسبة للمملكة على المستويين المحلي والإقليمي المذكور، وعلى الصعيد الدولي.

وقال المحامي السعودي كاتب الشنمرية لـ (د ب أ) اليوم، إن القرار “خطوة مهمة في القضاء السعودي وانطلاقة”، والانتقال “إلى نظام الدول المتقدمة”، ويتماشى معه “. وأضاف أن التوبيخ من اختصاص سلطات الوصي (الملك) لأنه التوجيه الأول والأخير في تقرير الإجراءات العقابية المناسبة لظروف الزمان والمكان “.

في نهاية مقال اليوم، وضحنا لكم كافة التفاصيل عن عقوبة الجلد التعزيزي في المملكة العربية السعودية، ومن ضمنها وضحنا عقوبة الجلد للرجال والنساء أيضًا، بالاضافة إلى ذلك وضحنا إلغاء عقوبة الحلد التعزيزي، وكذلك فسرنا العقوبات البديلة للجلد التعزيزي، نتمني ان يكون المقال نال اعجابكم، ونراكم في مقال جديد.