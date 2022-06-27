الاستعلام عن موعد صرف الراتب الجديد خلال دقائق معدودة بكل سهولة

الاستعلام عن موعد صرف الراتب الجديد خلال دقائق معدودة هو من أكثر الأمور التي تؤرق العديد من المواطنين السعوديين المتقاعدين في الفترة الراهنة، حيث تحرص التأمينات على صرف راتب شهري للمتقاعدين بشكل دوري منتظم يساعدهم على مواجهة الحياة المدنية بعد أن فرغوا من أداء مهامهم الوظيفية.

طرق التقدم بطلب استحقاق المعاش التقاعدي الجديد

أصبح في الوقت الحالي من حق جميع المواطنين السعوديين المتقاعدين التقدم بطلب خاص لمعرفة مدى حقهم في الحصول على راتب التأمينات الاجتماعية، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي يسلكها المواطن، تتلخص فيما يلي:

يقوم المواطن بتسجيل الدخول إلكترونياً بشكل رسمي إلى الحساب الخاص به في وزارة التأمينات الاجتماعية.

تسجيل الاسم الخاص به، وإدخال كلمة المرور الخاصة به.

البحث على خدمة خيار المعاش الموجودة على الصفحة الإلكترونية والضغط عليها.

اختيار الأيقونة المدون عليها طلب التقاعد والتي لن تظهر سوى كانت من حق المستخدم المستفيد.

تسجيل رقم الحساب المصرفي الخاص بالمستخدم مرتين، للتأكيد.

النقر على العلامة الخاصة بتأكيد الاستلام.

استكمال إدخال جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمستفيد، حتى يستطيع الحصول على المعاش الخاص به عند التقاعد.

شروط استحقاق المعاش التقاعدي بالمملكة 1443

هناك عدة شروط قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بالنص عليها وتوضيحها للمواطنين السعوديين للتمكن من الحصول على المعاش التقاعدي حال توافرها، تتلخص تلك الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون عمر المواطن السعودي تخطى الستين عاما ً في أداء وظيفته.

يشترط على المواطن أن لا يكون قد التحق بالعمل في أي مؤسسة خاصة عقب انتهاء مرحلة عمله في العمل الحكومي.

يجب أن تزيد المدة الخاصة باشتراك المواطن المحال للتقاعد عن مدة عشرة سنوات.

يعد المسئول الرسمي عن تحديد وصرف رواتب الموظفين المتقاعدين في المملكة العربية السعودية، هي المؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية.

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