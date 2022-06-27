نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تسجيل المواليد في الضمان الاجتماعي المطور في السعودية في المقال التالي
كيفية تسجيل المواليد في الضمان الاجتماعي، تم الرد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، على أسألة المواطنين حول كيفية تسجيل أو إضافة المواليد في الضمان الاجتماعي المطور، وقالت الوزارة أنه في حالة كان الطلب ما يزال تحت الدراسة فليست هناك طريقة لإضافة التابع، ويمكن إعادة التقديم في وقت لاحق بعد مدة لا تقل عن 24 ساعة، وعملت الوزارة على مد فترة التسجيل حتى يوم 5 ربيع الثاني 1444، لكل المسجلين في الضمان الاجتماعي الجديد، وصرحت الوزارة أنه لن يتم إيقاف معاش الضمان الاجتماعي أو نقصة لأحد المستفيدين السابقون من الضمان خلال هذه المدة.
أهداف الضمان الاجتماعي المطور:
يسعى برنامج الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية إلى تحقيق:
- أولًا مد الأسر المستحقة للدعم بالحد الأدنى من حاجاتهم الشخصية.
- ثانيًا يهدف البرنامج إلى إتاحة كافة الوسائل التي تعمل على سد حاجة الأسر من المال.
- ثالثًا يسعى الضمان إلى مساعدة وتدريب المستفيد ليتحول إلى فرد منتج ومستقل بمالة.
- رابعًا يريد البرنامج تقديم المساعدة للمستحقين في الكوارث والأزمات، وذلك عن طريق توفير كافة وسائل المساعدة.
كيفية تسجيل المواليد في الضمان الاجتماعي المطور:
- قم بالتسجيل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية من خلال الانترنت.
- ادخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك وكلمة المرور، ثم قم بالنقر على كلمة تسجيل.
- سيظهر لك رمز تحقق عليك كتابته في خانته المحددة.
- ثم بعد ذلك اختر زر “تحقق”.
- كما يجب عليك اختيار زر “الخدمات الإلكترونية”.
- أيضا سوف يظهر لك خيار “إدارة التابعين” عليك النقر علية.
- كذلك يشترط عليك الضغط على “التقديم الآن”.
- ثم يجب الدخول على الخدمة.
- شرط أساي عليك قراءة الشروط المحددة لإضافة تابع جديد والتي سوف تظهر لك، بعده عليك الموافقة عليها.
- ثم اضغط على خيار “إضافة تابع”.
- يشترط عليك إدخال جميع البيانات والمعلومات في نموذج التسجيل مثل: “رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد…إلخ”.
- ويجب إرسال الأوراق المطلوبة للتسجيل، مع التأكد من سلامة المعلومات المذكورة.
- ثم انقر على “إضافة تابع”.
- سيتم إرسال كود التسجيل عبر رسالة نصية.
- في النهاية عليك التأكد من الاحتفاظ بالكود، حيث سوف يتم المتابعة لطلبك عن طريقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية تسجيل المواليد في الضمان الاجتماعي المطور في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.