كيفية تسجيل المواليد في الضمان الاجتماعي المطور في السعودية

كيفية تسجيل المواليد في الضمان الاجتماعي، تم الرد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، على أسألة المواطنين حول كيفية تسجيل أو إضافة المواليد في الضمان الاجتماعي المطور، وقالت الوزارة أنه في حالة كان الطلب ما يزال تحت الدراسة فليست هناك طريقة لإضافة التابع، ويمكن إعادة التقديم في وقت لاحق بعد مدة لا تقل عن 24 ساعة، وعملت الوزارة على مد فترة التسجيل حتى يوم 5 ربيع الثاني 1444، لكل المسجلين في الضمان الاجتماعي الجديد، وصرحت الوزارة أنه لن يتم إيقاف معاش الضمان الاجتماعي أو نقصة لأحد المستفيدين السابقون من الضمان خلال هذه المدة.

أهداف الضمان الاجتماعي المطور:

يسعى برنامج الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية إلى تحقيق:

أولًا مد الأسر المستحقة للدعم بالحد الأدنى من حاجاتهم الشخصية.

ثانيًا يهدف البرنامج إلى إتاحة كافة الوسائل التي تعمل على سد حاجة الأسر من المال.

ثالثًا يسعى الضمان إلى مساعدة وتدريب المستفيد ليتحول إلى فرد منتج ومستقل بمالة.

رابعًا يريد البرنامج تقديم المساعدة للمستحقين في الكوارث والأزمات، وذلك عن طريق توفير كافة وسائل المساعدة.

كيفية تسجيل المواليد في الضمان الاجتماعي المطور: