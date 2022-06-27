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عمر شويل - جدة الرقم المجاني لشركة الكهرباء السعودية 1443، حيث يحتاج مواطنو المملكة العربية السعودية إلى أن يكونوا على دراية برقم الاتصال الهاتفي من أجل التواصل مع الأداة لمجموعة متنوعة من الأغراض، والأهم من ذلك هو الإبلاغ عن شكوى بشأن مصدر طاقة معين، سواء في المنزل أو في الشارع أو في مكان عام أو إصدار الفواتير، يمكنك أيضًا الاتصال بالرقم المجاني في حالة الطوارئ، لذلك قمنا بتوفيره لتأمين الرقم المجاني لشركة الكهربا،، وذلك من أجل ضمان راحة المواطنين وضرورة الاتصال بشركة الكهرباء.

الرقم المجاني لشركة الكهرباء

تعتبر خدمة الرقم المجاني لشركة الكهرباء من أهم الخدمات التي تقدمها الشركة للجمهور، وهي أسرع وسيلة للتواصل بين الجمهور والشركة للإبلاغ عن أي أعطال يمكن أن تسبب مشاكل في خطوط الشركة، أهم أرقام الخدمات المجانية هي:

الرقم المجاني لشركة الكهرباء لتقديم الشكاوى

تقدم شركة الطاقة السعودية رقمًا مجانيًا حيث يمكن للمواطنين تقديم شكاوى مختلفة، مثل معارضة أسعار الفواتير وتعديل الفواتير وغيرها من الخدمات.

يمكن للمواطنين التواصل مع الشركة برقم خدمة العملاء المخصص لشركة الكهرباء وهو 920001100.

للحصول على رقم خدمة الشكاوي الموحد لشركة الشبكة الكهربائية، يمكن للمواطنين الاتصال على الرقم 920000222.

تلتزم الشركة بالاستجابة السريعة والتواصل مع المواطنين لتقديم أفضل خدمة ممكنة، أثناء استكشاف الأخطاء وإصلاحها لإكمال والحفاظ على سلامة مواطنيها.

رقم شركة الكهرباء الفواتير

كثير من المواطنين وخصوصا خلال فترة الحظر في المملكة العربية السعودية بدلا من الذهاب للمكتب لتسديد وتحصيل الفواتير والاستعلام عن الفواتير.

ولصالح الشركة لصحة وسلامة المواطنين وإقامتهم في منازلهم توفر الشركة رقمًا مجانيًا واحدًا. وتطلب من المواطنين المتصلين بخدمة معدل الكهرباء التسجيل، صمم 500120.

من خلال هذا الرقم يمكن للمواطنين إرسال رسالة نصية قصيرة على هذا الرقم توضح رقم فاتورة الكهرباء الخاصة بهم. بعد ذلك، سيبدأ المواطنون في تلقي المعلومات اللازمة المتعلقة بتفاصيل حساباتهم وتاريخ الدفع ولن يعترضوا عليها أو يعدلوها.



رقم طوارئ شركة الكهرباء

توفر شركة الطاقة العربية السعودية للمواطنين خدمات اتصال ممتازة مع شركة الكهرباء في حالة الطوارئ التي قد تهدد الحياة. مثل انهيار شارع أو منزل: اتصل بهذا الرقم “933” وقم بتوصيله برقم الطوارئ الخاص بك كهربائيًا.

كما يمكن للمواطنين التعرف على الفواتير والتعرف عليها من خلال موقع الشركة الإلكتروني. سواء أكان ذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي أم لا عبر موقع @ alkahraba.

وبحسب الشركة، فإن الاستعلام عن أخبار الكهرباء والفواتير سهل، ويمكن إرسال معلومات فاتورة الكهرباء عبر البريد الإلكتروني. مما يسمح للمواطنين بتنزيل تطبيق alkahraba على هواتفهم الذكية، المواطنون الذين اشتركوا في الخدمة وسجلوا فيها.

يمكن للمواطنين التعرف على الفاتورة وإرسال العديد من الشكاوى للإبلاغ عن وجود العديد من أعطال خطوط الكهرباء. والمشاكل الخطيرة من خلال موقع إلكتروني خاص وهو موقع شركة الكهرباء.



أهم المعلومات حول الشركة السعودية للكهرباء

الشركة السعودية للكهرباء هي إحدى الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية وهي المسؤولة عن توزيع الطاقة في المملكة العربية السعودية.

تأسست هذه الشركة عام 2000، وهذا يعادل 1420 هـ، من أكبر المؤسسات العامة العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قدمت هذه الشركة مساهمات كبيرة في تقدم وتطور المملكة، من الجدير بالذكر أن الشركة تحتل المرتبة 18 من بين 190 دولة في العالم.