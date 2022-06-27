أسعار السيارات المستعملة في السعودية 1443 ونصائح لاختيار السيارة

أسعار السيارات المستعملة في السعودية سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث يوجد الكثير من الأشخاص يبحثون عن سيارات مستعملة بدلاً من الجديدة وهذا بسبب الأسعار المرتفعة للغاية عند شراء سيارة جديدة في هذا الوقت الحالي، ولكن عند اختيار سيارة مستعملة يجب الكشف عليها بشكل كبير من حيث الإمكانيات الخاصة بالسيارة وتختلف أسعارها من سيارة لأخرى.

أسعار السيارات المستعملة في السعودية

هناك العديد من الأسعار المختلفة الخاصة بالسيارات المستعملة في السعودية، ومن أبرز تلك الأسعار كالآتي:

سيارة هيونداي اكسنت موديل 2010، يكون السعر الخاص بها يتراوح عن 10,000 ريال سعودي، أما عن الحد الأدنى لسعر السيارة هو 9,000 ريال سعودي، حيث السعر الأعلى هو 13,000 ريال سعودي.

تويوتا كامري موديل 2007 ويكون السعر الخاص بها هو 12,000 ريال سعودي، أما عن الحد الأعلى للسيارة هو 17,000 ريال سعودي، ومن حيث الحد الأدنى يتراوح سعرها عن 10,000 ريال سعودي.

هيونداي سوناتا موديل 2011، يكون متوسط سعرها عن 12,000 ريال سعودي، بينما عن الحد الأدنى للسيارة هو 10,000، حيث أن السعر الأعلى لهذه السيارة يكون 14,000 ريال سعودي.

سيارة موديل 2012 نوع هيونداي اكسنت، يكون السعر الخاص بها 12,000 ريال سعودي، وبينما الحد الأدنى لسعر السيارة هو 11,000 ريال سعودي، ولكن من حيث السعر الأعلى للسيارة يكون 13,000، ريال سعودي.

نصائح لشراء سيارات مستعملة

يوجد الكثير من النصائح عند شراء السيارات المستعملة في السعودية لتجنب أي خداع أو الحالة من النصب ومن أبرز تلك النصائح كالاتي: