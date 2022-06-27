نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون كفيل بالتقسيط 200,000 للسعودي والمقيم بهامش ربح ثابت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي 200,000 ريال ذات تقنيات مالية عالية وحديثة توفر للعميل سرعة الحصول على التمويل في وقت بسيط جدا كما أنه تمويل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ولكنه متوافق مع ضوابط الشريعة وأيضاً يتمك كل من المواطن والمقيم من الحصول عليه ودون الحاجة إلى ضامن وسوف نتحدث بعد قليل عن أهم تفاصيل تلك التمويل.

دون كفيل بالتقسيط 200,000 للسعودي والمقيم من شركة التيسير

لقد أثبتت شركة التيسير للتمويل بالسعودية للعملاء أنها شركة تحاول لتقديم كل جديد للعملاء حيث أصبح الآن يستطيع العميل السعودي وكذلك المقيم طلب التمويل الشخصي الفوري ذات الإيداع السريع خلال 24 ساعة ويتميز هذا التمويل أيضاً بالمزايا التالية

يتميز تمويل شركة التيسير بأن العميل يستطيع التسوية المبكرة خلال فترة التمويل.

كذلك يتميز التمويل بأنه بدون كفيل وأيضاً بدون تحويل للراتب الشهري.

يحصل العميل على الإيداع الفوري خلال 24 ساعة من طلب التمويل.

كما يتميز تمويل شركة التيسير بأنه ذات هامش ربح تنافسي وأيضاً لا يتغير طوال فترة التمويل.

200,000 ريال سعودي هو الحد الأقصى لمبلغ التمويل الذى يمكن الحصول عليه.

متاح التمويل 200,000 لكل العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين.

متوفر أيضاً فترة سداد التمويل على أقساط ميسرة لمدة زمنية تصل إلى 60 شهر.

شروط التقديم لطلب تمويل شركة التيسير

حددت شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها عند طلب التمويل الشخصي الفوري سواء كان المتقدم سعودي أو مقيم وتتمثل تلك الشروط في الآتي

يشترط أن يكون المتقدم السعودي لديه مصدر دخل لا يقل عن 3800 ريال سعودي.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم المقيم بالسعودية لديه راتب شهري لا يقل عن 7000 ريال سعودي.

كما اشترطت شركة التيسير للتمويل أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام عند طلب التمويل.

6 أشهر هى المدة الزمنية التي حددتها شركة التيسير للعميل أن يكون قضاها في عمله قبل طلب التمويل.

خطوات طلب التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة التيسير

متاح طلب التمويل الشخصي السريع من شركة التيسير اونلاين وذلك من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي السريع وبعد الإطلاع على تفاصيل التمويل يقوم الراغب في طلب التمويل بالضغط على طلب التمويل وإدخال البيانات المطلوبة.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير

هناك عدد قليل جدا من المستندات المطلوبة من أجل الحصول على الموافقة السريعة على طلب التمويل الشخصي السريع من شركة التيسير وتتمثل تلك المستندات في الآتي