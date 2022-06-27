شروط استحقاق راتب التقاعد مدني وعسكري والاستعلام عن موعد استحقاق الرواتب 2022

نجد أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية العامة قد أعلنت سابقاً أنه في يوم 24 من الشهور الميلادية يكون موعد مخصص لصرف راتب التقاعد المدني والعسكري أيضاً إلا في حالة واحدة فقط يصادف هذا التاريخ عطلة رسمية للبلاد، وإذا كان يوافق عطلة رسمية يتم تأجيل موعد الصرف لليوم التالي، والجدير بالذكر أن راتب التقاعد في المملكة يصرف وفقاً لعدة شروط يجب توافرها في المواطن.

شروط استحقاق راتب التقاعد مدني وعسكري

بعد التعرف على التفاصيل الكاملة حول موعد صرف راتب التقاعد المدني والعسكري لشهر يونيو، يجب أيضاً ذكر مجموعة الشروط التي يجب توافرها في الفرد حتى يحق له الحصول على راتب التقاعد، ومن أهم هذه الشروط نجد التالي:

حتى يستطيع الموظف الحصول على راتب معاش التقاعد بواسطة مؤسسة التقاعد العامة يجب أن يكون عمره فوق ستين عاماً إذا كان المعاش مدني، وفي حالة المعاش العسكري يجب بلوغ العسكري السن القانوني المحدد.

يسمح للموظف أن يحصل على راتب معاش التقاعد بعد مرور (18 عام) على عمله في أي من المؤسسات العسكرية، أو مرور (20 عام) على عمله في المؤسسات المدنية المختلفة.

أن يقوم كل من الموظفين المدنيين أو العسكرين بتقديم المستندات التي تثبت أن لديهم عذر طبي يمنعهم من العمل، وأنهم غير لائقين من الناحية الطبية.

يستحق للموظف أن يحصل على راتب التقاعد عند تعرضه لأي حادث نتج عنه نسبة عجز جزئي، أو عجز كلي.

وعند توافر كافة الشروط السابقة يدخل المواطن على موقع مؤسسة التأمينات العامة الرسمي ليقدم على طلب استحقاق راتب التقاعد المدني والعسكري.

الاستعلام عن راتب تقاعد مدني وعسكري

يتاح للأشخاص المتقاعدين الذين يحصلون على رواتب معاش التقاعد المدني والعسكري عن طريق مؤسسة التأمينات العامة الاستعلام عن الراتب الخاص بهم، بالخطوات التالية: