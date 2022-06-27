انت الان تتابع خبر منصة إنجاز برقم الجواز 1443.. الاستعلام عن تأشيرة السعودية مفيش أسهل منه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعلم الجميع عن تأشيرة السعودية حالياً برقم الجواز 1443، وهي من أبرز الاشياء التي يهتم بها العديد من المواطنين، وتعد من الخدمات الإلكترونية التي تقدم من وزارة الخارجية السعودية من خلال منصة إنجاز بخطوات سهلة وسريعة، وعن طريق رابط مباشر لييسر الاستعلام عن الجميع بدون الذهاب للمكان.

رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية عبر منصة إنجاز برقم الجواز 1443

وقدمت المملكة العربية السعودية خدمة الأستعلام عن التأشيرة برقم الجواز، وهذا عن طريق منصة إنجاز التابعة إلى وزارة الخارجية، وهذا يكون من خلال ما يلي:

الدخول على البوابة الإلكترونية منصة التأشيرات إنجاز.

وبعد هذا يتم النقر على دخول.

وبعدها كتابة رقم الطلب في الخانة المخصصة لهذا.

وبعدها إدخال رقم الجواز.

وادخال رمز التحقيق المرئي بدقة.

وأخيراً النقر على زر استعلام.

خدمات تقدمها منصة التأشيرات للمواطنين