شروط وطريقة التقديم في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1443

دورة الضباط للجامعيين وطريقة تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1444/1443 وشروط تقديم كلية الملك خالد حيث يرغب الكثير فى التقديم بكلية الملك خالد العسكرية، نظراً لتفوقه الأكاديمي والعسكري، مما يجعلها من أهم الجامعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، ولذلك سوف نتناول خلال مقالنا هذا العديد من المعلومات التي تدور حول كلية الملك خالد العسكرية وأهم الشروط الواجب توافرها لقبول الدفاعات الجديدة بها، وكيفيه التسجيل للالتحاق بالعام الدراسي الجديد من خلال موقع ثقفني.

كلية الملك خالد العسكرية 1444

هناك عدة شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية للالتحاق بها بالنسبة للجامعيين حيث صرحت كلية الملك خالد العسكرية هي كلية والتي يسعى إليها العديد من الطلبة للالتحاق بها، لذلك فإن هذه الكلية وضعت بعض الشروط التي يجب توافرها عند التقديم للالتحاق بها مثل:

يجب ان يكون المتقدم للالتحاق بالكلية حامل للجنسيه السعودية فقط.

يجب أن تنتمي أصوله إلى السعودية

كما أنه يجب أن يكون مقيم بالمملكة العربية السعودية بشكل دائم.

كما يجب أن تكون الصحيفة الجنائية للمتقدم خالية من أي حكم جنائي أو شرعي يخل بالشرف والأمانة.

أن لا يزيد العمر عن 22 عام ولا يقل عن 17 عاما.

تناسب الوزن مع الطول للمتقدم.

بالنسبة للإناث يشترط أن يكون الطول لا يقل عن 165 سم ولا يزيد الوزن عن 52 كيلو.

بالنسبة للرجال يشترط أن لا يقل الطول عن 188 سم ولا يزيد الوزن عن 95 كيلو.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة في نظام العلوم الطبيعية أو أحد مقررات تخصص العلوم الطبيعية.

كما يجب أن لا يقل عدد الدرجات التراكمي عن 80%.

حيث ان لا يتم قبول أوراق المتقدمين الذين سبق تخرجهم خلال الأعوام السابقة بحيث يقتصر التقديم على جميع خريجي هذا العام فقط.

يجب اجتياز اختبار القدرات العامة بنسبة لا تقل عن 60% على الأقل.

التقديم في دورة الضباط كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1444

للالتحاق في كلية الملك خالد العسكرية ،يجب اتباع خطوات التسجيل الإلكتروني في كلية الملك خالد العسكرية، ويتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال رابط موقع وزارة الحرس الوطنى، لذلك سوف نتحدث خلال هذه الفقرة عن بعض الخطوات اللازمة للتسجيل بالكلية: