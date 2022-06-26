تعتبر هيئة تقويم التعليم والتدريب جهة تنظيمية ، تعمل علي تقويم التعليم الحكومي والخاص داخل المملكة ، وقد أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن وظائف شاغرة للرجال والنساء ، وذلك وفق معايير معينة ، في عدد من مدن المملكة ، وأعلنت الهيئة عن توفر وظائف بمسمي “متعاون لمراقبة مقر اختبارات الحوسبة “، وسيكون العمل بمدن المملكة الآتية ” الطائف ، جدة ، الدمام ، شقراء ، جازان ، الرياض ، مكة المكرمة ، رفحاء ، نجران ، تيماء ، تربة ، الخفجي ، يدمه ، رنية ، والوظيفة عبارة عن مسئول عن توجيه الطلاب داخل مقر الاختبارات ، وإفادتهم بالتعليمات التي يجب الالتزام بها داخل المكان ، واستقبال ومراقبة الطلاب اثناء تأدية الاختبار ، وسنتعرف من خلال مقالنا عن الشروط التي يجب توافرها للتسجيل في الوظائف ، وكذلك كيفية التقدم لشغل وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب ، من خلال السطور التالية.

وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب للرجال والنساء

يمكن التقديم علي الوظائف التي أعلنتها هيئة تقويم التعليم والتدريب في الفترة من يوم السبت الموافق 2022/06/25م حتي يوم الخميس الموافق 2022/06/30م ، وذلك من خلال موقعها الرسمي ، للمواطنين من كلا الجنسين الرجال والنساء ، من خلال اتباع الخطوات الآتية :

أولا الدخول علي الموقع الرسمي هيئة تقويم التعليم والتدريب.

الضغط علي قسم الوظائف الإلكترونية في الموقع.

اختيار الوظيفة التي يريد المتقدم التسجيل فيها.

القيام بملء نموذج التوظيف الالكتروني.

التأكد من ادخال كافة البيانات من الاسم كاملا ، ورقم الهاتف ، وتاريخ الميلاد ، والهوية الوطنية بصورة صحيحة.

الضغط علي إرسال الطلب.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب بأن من يتم ترشيحه سوف يصل إليه رسائل نصية واختياره موضحاً بها بقية التعليمات.

شروط التقدم لوظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب

يوجد مجموعة من الشروط التي وضعتها الهيئة للمتقدمين لشغل الوظيفة ، ومن هذه الشروط ما يلي :

أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.

يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

متفرغ للعمل فترة صباحية في أثناء فترات العمل الجزئي.

حاصل علي الشهادات المعادلة إذا تم طلبها من قبل الهيئة.

يقوم بالالتزام بكافة مسؤوليات الوظيفة المختلفة.

يفضل شهادة بكالوريوس في الإدارة أو الحاسب الآلي على الأقل.

المهام المطلوبة للمتقدم للوظيفة