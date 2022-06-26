تطبيق توكلنا السعودي يـزف بشرى سارة للعمالة المنزلية في المملكة!!

إلا أنه في الوقت الحالي قام بالتوسع في تقديم المزيد من الخدمات ومنها تسجيل العمالة المنزلية والتي سوف نوضح خطوات القيام بذلك للجميع.

طريقة التسجيل في توكلنا للعمالة المنزلية

• أولًا قم بالدخول على حسابك الخاص بالتطبيق. • فور تنزيل التطبيق وفتحه ستظهر لك الواجهة الرئيسية للتطبيق ومن خلال القائمة الرئيسية ستقوم باختيار تبويب تسجيل الدخول الظاهر أمامك. • بعدها عليك تحديد نوع المستخدم إذا كان مواطن أو شخص مقيم. • من بعدها عليك استكمال البيانات المطلوبة مثل إدخال رقم الإقامة الخاصة بالعامل المنزلي. • إدخال تاريخ الميلاد الخاص بالعامل المقيم ولكن يشترط أن يكون بالتاريخ الهجري. • عليك الموافقة على أحكام وشروط التطبيق بعد قراءتها جيدًا والضغط على زر الموافقة لاستكمال تسجيل الدخول في التطبيق.

• القيام بإدخال كلمة المرور الخاصة بالعامل المنزلي بشرط احتوائها على حروف وأرقام ورموز وحروف إنجليزية كبيرة وصغيرة وأيضً ألا تقل كلمة المرور عن 12 خانة. • استكمال الأوامر المطلوبة وتأكيد كلمة المرور التي قمت بإدخالها. • بعد ذلك عليك إدخال محل الإقامة الخاص بالعامل المنزلي وعليك مراعاة الدقة أثناء كتابة العنوان الخاص بحيث يفعل يلزم التطبيق عليك تفعيل GPS والذي يقوم بتحديد محل الإقامة الخاصة بك على الخريطة وتوفير الأماكن القريبة المتاح فيها العمل، ولذلك يتوجب على الشخص تحري الدق بحيث لايتمكن من تغير محل الإقامة إلا بعد مرور 30 يومًا من يوم التسجيل وذلك فور فحص التطبيق للمعلومات ووجود أي أخطاء فيها.

• أثناء التسجيل في التطبيق يشترط التواجد في محل الإقامة لتحديد الموقع بصورة صحيحة. • استكمال جميع البيانات المطلوبة وبدقة والضغط من بعد إتمامها على تبويب ابدأ لإتمام عملية التسجيل الخاصة بالعامل وتظهر بعدها جميع الوظائف المطلوبة والمتاحة وقم باختيار ما يناسبك.

كيف يمكن للجميع تفعيل رقم الهاتف في توكلنا؟

يرغب البعض بعد تسجيل الدخول على التطبيق وعمل الحساب الخاص به في إدخال رقم الجوال الخاص به ليتم التواصل من خلاله ويتم ذلك من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات: • يمكنك في البداية فتح موقع أبشر الإلكتروني ومن ثم القيام باختيار تبويب أبشر أفراد. • عليك بعدها إدخال اسم المستخدم ورقم المرور لتتمكن من تسجيل الدخول ومن بعدها خيار الخدمات العامة. • ستظهر أمامك خانة تعريف رقم الجوال الخاص بتطبيق توكلنا عليك الضغط عليه ومن بهدها الضغط على تبويب التالي لاستكمال إدخال رقم الجوال. • قم بإدخال رقم جوالك في الخانة الخاصة به وأيضًا رقم الإقامة والضغط على التالي. • ستصلك رسالة تأكيد على هاتفك عليك القيام بإدخالها ليتم تفعيل رقم جوالك في تطبيق توكلنا.