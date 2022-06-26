الفنان السعودي محمد عبده يشتري ’’ آيفون ’’ لأول مرة بحياته بعد الضحك من هاتفه القديم .. وهذا سر تمسكه بهاتفه النوكيا !

وهذه الصورة للفنان محمد مع الفنان عبد المجيد عبد الله أثارت جدلا واسعا، وذلك بعد أن ظهر الأول يلتقط صورة سيلفي بهاتف "نوكيا 3310" الحديث.

آيفون محمد عبده يحل محل نوكيا 3310:

وظهر محمد عبده ممسكا بهاتفه النوكيا ويلتقط صورة سيلفي بالكاميرا الخلفية، ويبدو أنه الهاتف الذي يستخدمه دائما، فظهر به أيضا في حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أقيم في 27 يناير. وعلق الجمهور على هاتف محمد عبده وسر التقاطه الصورة بهذا الهاتف وعدم استخدامه للهواتف الحديثة.

وفي فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر محمد عبده يمسك بهاتفه الصغير ويسأله أحد الأشخاص عنه ليرد عليه قائلا: "هذا الأصالة".

وهاتف محمد عبده هو "نوكيا 3310" الذي صدر عام 2017 بعدما تم تحديثه وإضافة كاميرا إليه.

واشترى الفنان محمد عبده جوال آيفون بديلاً عن هاتف النوكيا الذي ظل متمسكًا به فترة طويلة من الوقت رغم ظهور الهواتف ذات النسخة الأحدث، وكان آخر ظهور له في حفل توزيع Joy Awards ضمن فعاليات الهيئة العامة للترفيه.

وظهر فنان العرب محمد عبده في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو يمسك بالآيفون في يد، وفي اليد الأخرى هاتف نوكيا الخاص به.محمد عبده بهاتف نوكيا في Joy Awards:

ويأتي ذلك عقب ظهور الفنان محمد عبده في حفل Joy Awards وهو يتحدث عن هاتفه الجوال الذي تفاجأ الشيخ وليد البراهيم بموديله القديم وأثار الضحك.

ويبدو من خلال المقطع، أن أحد أصدقائه يمازحه بعد أن اشترى الهاتف الجديد.

وكان محمد عبده قد أثار الجدل بظهوره في عدة مناسبات وهو يستخدم هاتفه نوكيا، منها الصورة السيلفي التي التقطها مع الفنان عبد المجيد عبد الله، في حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أقيم أواخر الشهر الماضي.

وعلق الجمهور حينها عن سر استخدام الفنان لهاتف نوكيا وعدم استخدامه للهواتف الحديثة، ليرد الفنان حينها بأنه "الأصالة".

كان للفنان محمد عبده حضورًا طاغيًا في حفل جوائز جوي في نسخته الأولى في المملكة العربية السعودية قبل شهر، حيث طلب رامز جلال أثناء كلمته أن يستضيف في الحلقات القادمة ببرنامجه فنان العرب محمد عبده، كما أهدى الفنان رامز جلال الجائزة لنجله ياسر.

وكان رامز جلال قدم في رمضان 2021 برنامج "رامز عقله طار"، وتدور فكرة المقلب حول استضافة الفنان ضحية المقلب لافتتاح مدينة ملاهي "باز لاند"، ويستقبل الضيف الفنان حسن العسيري، ويأخذه في جولة بالمكان قبل خوض لعبة Paint Ball التي يبدأ من خلالها المقلب، قبل الانتقال إلى مقابلة مع المذيعة سارة مراد، وهي الفترة التي يستعد فيها رامز جلال لمقابلة ضيفه متنكرا في شخصية "بهجان"، والركوب سويًا في لعبة "هوب دروب".

وأشعل الفنان العرب محمد عبده حفل توزيع جوائز حفل JOY AWARDS، حيث قدم أغنية "إبعاد" والتي لاقت ترحيب وإعجاب الجمهور، وطلب من هاني شاكر وكاظم الساهر التقاط صورة تذكارية معهما، وكان هاني شاكر قدم أغنية "علي الضحكاية" والتي تألق في تقديمها، وذلك بعدما قدمه كاظم الساهر والذي قدم أغنية "أحبيني" واستقبله الجمهور بحفاوة شديدة.

وفاز الممثل يعقوب الفرحان بجائزة أفضل ممثل وفازت الفنانة إلهام علي بجائزة أفضل ممثلة في فئة المسلسلات بحفل جوي أووردز. وأقيم حفل توزيع جوائز JOY AWARDS على مسرح بكر الشدي بوليفارد الرياض النجوم، جائزة صناع الترفيه في نسختها الثانية بالسعودية مخصصة لأهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب.

مدير أعمال محمد عبده يكشف سر تمسكه بهاتف نوكيا:

وعلق محمود الجيلاني، مدير العلاقات العامة لمحمد عبده، على هذه الأصداء بأن الهاتف القديم يستخدمه "فنان العرب" بشكل يومي، لأنه يراه جهازًا عمليًا، مضيفًا: "عرضت عليه تغييره إلا أنه أصر على هذا النوع خصوصًا".

وأوضح الجيلاني في تصريحات صحفية أن عبده يستقبل من هاتفه الـ"نوكيا" المكالمات العامة والرسائل النصية المهمة SMS، فيما يخصص جهازًا آخر من نوع حديث لبقية أشغاله، لأنه لا يستغني عن الهواتف الحديثة لمتابعة أعماله والتواصل مع أبنائه.

وعن آخر أعمال نجم الأغنية السعودية وفنان العرب محمد عبده، فقد طرح أحدث أغانيه بعنوان "كتير اشتقت" التي يتعاون فيها مع الشاعر منصور الشادي، والملحن ناصر الصالح، بعد مرور 17 عامًا من نجاح الثلاثي في أغنية الأماكن، التي حققت نجاحًا كبيرًا على مر الأعوام.