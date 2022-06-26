احذر بشدة.. عقوبة الكذب لهذا الغرض في السعودية 7 سنوات سجن و 5 ملايين غرامة

وأوضح زمزمي، لقناة "الإخبارية": "أنه مع صدور نظام الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، في المادة الأولى، أصحبت الأمور واضحة في وجود عقوبة تشمل 7 سنوات سجن و5 ملايين ريال غرامة أو بهما معا بحق من يقوم بالكذب أو الخداع والإيهام بغرض أخذ الأموال من الناس".

يشار إلى أن المتحدث الرسمي لمنصة أبشر طارق الحميد، وجه في وقت سابق نصائح للمستفيدين لتجنب التعرض لعمليات احتيال من خلال تطبيقات ومنصات مزيفة.

وبين الحميد، بمداخلة لبرنامح "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، يجب عدم أخذ رابط «أبشر» إلا من حساب أبشر أو محرك البحث جوجل (من غير الإعلان).

وتابع، حين تلقي أي اتصال من أي شخص (يزعم أنه) حكومي أو غير حكومي يطلب معلومات بنكية أو معلومات عن الحساب.

وأضاف متحدث منصة أبشر، في حالة وصول أي رابط يشك المستفيد بأنه رابط احتيال عليه إبلاغ هيئة الاتصالات مباشرة وسيقومون بحجب الموقع الاحتيالي.