هيئة الغذاء والدواء السعودية تحذر من هذه العادة عند تسخين الأطعمة.. تؤدي إلى مرض مدمر

*الدواء تحذر من طريقة خاطئة لتسخين الطعام:

هذا وكانت هيئة الغذاء والدواء قد حذرت المتابعين من خلال تدوينة قامت بنشرها على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، من طريقة تسخين الطعام الخاطئة، والتي قد تنتهي بإصابة المرء بالتسمم الغذائي، وقالت الهيئة أن تسخين الطعام بطريقة خاطئة قد ينتهي بكارثة التسمم الغذائي.

وكشفت الهيئة من خلال حسابها على تويتر، عن تحذيراتها بشأن تسخين الأطعمة بغير الطريقة الصحية التي يجب على الجميع اتباعها، موضحة أنه يجب لحفظ سلامة وأمن الجميع، أن يتم تسخين الأطعمة عند درجة حرارة 74 درجة مئوية، مع الأخذ في الاعتبار، أن إعادة تسخين الطعام يجب أن يكون لمرة واحدة فقط وليس أكثر من ذلك.

أيضا يجب على الجميع، تجنب الأفعال التي قد تنته بالتسمم الغذائي، وأبرزها، خلط الأطعمة الجاهزة للأكل مع الأخرى النيئة، وهذا يطلق عليه “التسمم الخلطي”، ويحدث حينما يقوم المرء بخلط الأطعمة النيئة مع تلك الجاهزة للأكل، ولهذا السبب تحديدًا، وجهت الهيئة بضرورة استخدام ألواح تقطيع للأطعمة الجاهزة، وأخرى للخضروات النيئة، لأن هذا الفعل يساعد على تجنب الإصابة بالتسمم الغذائي، ويأتي هذا في إطار ما تقوم الهيئة بتنفيذه، من خطتها الرقابية والتوعوية، والتي تستعد من خلالها لاستقبال موسم الحج لهذا العام.