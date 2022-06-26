تعرف على موعد عودة الموظفين في السعودية بعد إجازة عيد الأضحى إلي عملهم.. تفاصيل

جميع الموظفين في القطاع الخاص أو الحكومي يحصلون علي إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحي المبارك ، فمتي يعود الموظفين بعد إجازة الحج؟ إلي عملهم في كافة المصالح الحكومية سواء الوزارات أو الهيئات أو القطاعات الحكومية، فوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية هي التي تصدر هذا القرار، سنعرض موعد عودة الموظفين إلي عملهم في هذا المقال.

*إجازة الحج في السعودية 2022:

إجازة عيد الأضحي وهي تسمي إجازة الحج في السعودية لأن يحصل عليها الموظفين في موسم الحج فهي إجازة رسمية دينية ينتظرها المسلمون بكل بهجة وحماس وفرحة يحصلون علي إجازة في جميع القطاعات والوزارات والهيئات بأجر كامل، وإجازة الحج تبدأ مع نهاية دوام الخامس من ذي الحجة.

*عودة الموظفين بعد الحج :

إن إجازة الحج تنتهي مع إنتهاء عيد الأضحي المبارك ثم يعود الموظفين إلي عملهم مرة أخري بشكل متواصل في يوم بداية الأسبوع التالي.

*كم بقي علي دوام الموظفين بعد الحج :

الموظفون يعودون إلي عملهم من جديد بعد إجازة الحج يوم السابع عشر من شهر يوليو عام 2022.

*موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي:

إن إجازة عيد الأضحى المبارك من الإجازات الرسمية الدينية عند المسلمين يحبها المسلمون وينتظروه بشدة ففي إجازة عيد الفطر يستعد الجميع للعيد ويقوموا بشراء مشتريات وتجهيزات واستعدادات العيد، فاللائحة الخاصة بالعاملين أن إجازة عيد الأضحي تبدأ في الخامس من ذي الحجة وتستمر حتي الخامس عشر من ذي الحجة ولكن هناك حالات إستثناء يكون بها ضرورة العمل في هذه الفترة فيعمل بها الموظفون وستعوضهم الشركة أو المؤسسة فيما بعد بإجازة أو بمبلغ مادي.

*إجازة عيد الأضحى المبارك:

يمر الموظف بإجازات عديدة بمناسبات عديدة كإجازة عيد الأضحي التي تبدأ من يوم الخميس 5 ذي الحجة وتستمر ليوم 15 ذي الحجة.

*كم يوم إجازة عيد الأضحى للموظفين:

تمتد إجازة عيد الأضحي للموظفين في القطاع العام في المملكة السعودية لمدة عشرة أيام من الخامس من ذي الحجة حتي الخامس عشر من ذي الحجة ومتوقع أن تستمر الإجازة ثلاثة عشر يوم ثم يعود بعدها الموظف إلي عمله بشكل طبيعي.

*متي آخر دوام للموظفين قبل إجازة الحج؟:

يوم الأربعاء الرابع من ذي الحجة الموافق للثالث من يوليو هو اليوم الأخير لدوام الموظفين في القطاعات الحكومية في المملكة السعودية، فوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية سوف تؤكدا أيضاً علي الموعد الصحيح بشكل رسمي فهي الجهة المسؤولة عن تطبيق وتنفيذ القوانين ولوائح العمل.