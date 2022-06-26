المرور السعودي يزف نبأ سارَّ للمواطنين والمقيمين ويتكفل باسقاط جميع المديونيات على هذه السيارات .. تعرف عليها واغتنم الفرصة!

يستمر المرور السعودي، استقبال طلبات إسقاط تلك المركبات، اضافة الى تقديم الحوافز المادية والمعنوية لأصحابها، سواء بمد المهلة التصحيحية إلى شهر مارس 2023، وإسقاط المديونيات عليها في حالة القيام بإسقاطها.

ضوابط إسقاط المركبات التالفة

منح مهلة لمدة عام لتصحيح الوضع لصاحب المركبة الخربة.

تتحمل الدولة الرسوم والغرامات لمن يقوم بالإسقاطز

إجراء ربط تقني بين وزارة الداخلية والوزارات المختلصة للوقوف على مافة معلومات المركبة.

التحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها قبل اتخاذ أي إجراء تجاهها.

استمرار حملات الإزالة من الشوارع من قبل أمانات البلديات.

ويستفيد من المنح والامتيازات، الراعبين في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، وتتحمل الدولة الرسوم والمديونات والغرامات لمن يقوم بنقل ملكية مركبته المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها أو ما يُطلق عليها التشليح أو محال مكابس الحديد المعتمدة، مع التيسير في تسجيل المركبات إلكترونيًا عبر بوابة أبشر الإلكترونية، والحصول على رقم الإذن الذي سيتم تسليمه لمحال الاستلام.

خطوات الإسقاط

التأكد من سريان رخصة السير الخاصة بالسيارة.

التسجيل عبر منصة أبشر الإلكترونية.

إحضار الأوراق التي تثبت بيعها إلى المحال الخاصة بالتشليح.

إرفاق تلك الأوراق مع الرخصة الخاصة بالسير واللوحات.

تسليم كافة الأوراق المطلوبة إلى الإدارة العامة للمرور