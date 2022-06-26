منافس الراجحي .. احصل على تمويل شخصي فوري في 3 ساعات بأقل راتب وبمبلغ 1.500.000 ريال للسعودي والمقيم! (شروط وطريقة التقديم)

حيث ان تقديم خدمات بنك ساب لا يقتصر علي المواطنين السعوديين فقط، بل يمكن أيضاً للمقيمين الغير سعوديين والوافدين داخل أراضي المملكة العربية السعودية الاستفادة من الخدمات والعروض البنكية التي يقوم بنك ساب بتقديمها وتحقيق أهدافهم وأمانيهم التي يسعون إليها سواء الزواج، السفراء، شراء سيارة أو تصليحها، أو أي هدف أخر في الحياة.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي المقدم من بنك ساب

يتم صرف المبالغ والتمويلات التي يقدمها بنك ساب السعودي وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وليست مخالفة له، كما يوفر البنك لعملائه فترة سداد مرنة ومريحة وشروط ميسرة وسهلة للحصول علي التمويل الشخصي الذي يقدمه بنك ساب، فقد نقدم لكم زوار موقعنا هذا شروط الحصول علي تمويل بنك ساب ومزايا التمويل، كما نوضح لكم كيفية التقديم للحصول عليه.

ألا يقل الراتب الشهري عن 3000 ريال سعودي كحد أدني للسعودي والمقيم بالمملكة العربية السعودية.

ألا يقل العمر عن 21 سنة ولا يزيد عن 58 سنة للمواطن السعودي العامل بالقطاع الحكومي والراغب في الحصول علي القرض.

ألا يقل العمر عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة للمقيم بالمملكة العربية السعودية والعامل بالقطاع الحكومي.

ألا تقل مدة العمل عن شهر واحد فقط للمواطن السعودي، ولا تقل خدمة العمل عن 3 شهور للمقيمين بالمملكة.

شروط الحصول علي تمويل بنك ساب للمتقاعدين

يقدم بنك ساب تمويل شخصي للمتقاعديين من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وقد تتم الموافقة فورياً بعد توافق الشروط والضوابط التي حددها بنك ساب، وتصل فترة سداد ذلك التمويل الي 60 شهراً برسوم إدارية بنسبة 1% من قيمة التمويل، والشروط هي:

يشترط تحويل الراتب الي البنك.

ألا يقل الراتب الشهري عن 3000 ريال سعودي.

الحد الأقصى للتمويل الشخصي يصل الي 500 ألف ريال سعودي.

سداد الرسوم لا تقل عن 3 شهور.

مزايا التمويل الشخصي المقدم من بنك ساب

أعلن بنك ساب السعودي عن تمويل شخصي سريع ونقدي بدون كفيل وبلا أي ضمانات، حيث يمكن الحصول عليه بوقت قصير، أما عن فترة السداد فهي فترة طويلة المدي بنظام مقسطة شهرياً علي مدار خمسة أعوام، وبهذا يوفر بنك ساب الشهير بالمملكة شروط سهلة وإجراءات سريعة، فهنا نذكر لكم مزايا تمويل ساب:

يتم تقديم المبلغ التمويلي المقدم من بنك ساب السعودي وفقاً لأحكام وقوانين الشريعة الإسلامية، بمبلغ يبدأ من 5000 ريال سعودي ويصل الي 1.500.000 ريال سعودي بفترة سداد مرنة قد تصل الي 5 سنوات حسب رغبة العميل المتقدم لطلب الحصول علي التمويل، ويتم تحديد الأقساط التي سيتم تسديدها شهرياً مع العميل حسب مقدرته علي السداد.

الحصول علي المبلغ التمويلي فورياً بعد طلب الحصول علي القرض ب 3 ساعات وتوافق الأحكام والشروط التي حددها بنك ساب السعودي وتسهيل الإجراءات علي العميل بالحصول علي المبلغ دون تأجيلات.

يمكن للعميل الحصول علي تمويل إضافي بعد سداد 20% من قيمة المبلغ الحاصل عليه.

الحصول علي ضمان إعفاء أهالي المقترض في حالة العجز الدائم أو الوفاة لقدر الله تعالي.

كيفية التقديم لطلب تمويل بنك ساب إلكترونياً

يوفر بنك ساب السعودي ميزة الحصول علي التمويل الشخصي إلكترونياً دون الذهاب الي البنك، ويتم ذلك بعدة خطوات تتم كالتالي: