بيان عاجل وبشرى سارة من الصندوق العقاري السعودي بشأن الباقات الخمس وقرض الـ500 ألف ريال

*متاح للمواطن أحد الباقات وقرض ال500 ألف ريال:

هذا وكان العصيمي قد كشف خلال تصريحاته بالساعات القليلة الماضية، أن المواطن الذي تقدم للحصول على قرض ال500 ألف ريال، يمكنه كذلك، التقدم للاستفادة من أحد الخيارات المطروحة، كذلك أوضح العصيمي تفاصيل الفوائد المطروحة على الأنواع المختلفة للقروض.

وقال إن مبلغ ال100 ألف ريال ليس عليه أي فوائد، كما أنه غير مسترد، بينما بالنسبة لمبلغ ال500 ألف ريال، فهذا تفاصيله جميعها تعود للمستفيد، وختم تصريحاته بهذا الشأن، أن الهدف الرئيسي من الباقات المطروحة، هو تلبية حاجة المستفيدين، وقد قام الصندوق بطرحها، فقط بعد ظهور نتيجة استطلاع الرأي الذي تم إجراؤه مؤخرًا.

*حجز موعد الصندوق العقاري:

هذا ويقوم الصندوق العقاري باستقبال المواطنين والمقيمين بالدولة من الراغبين في الحصول على مختلف الخدمات المقدمة، من خلال خدمة حجز الموعد، والتي يمكن الوصول إليها باتباع الخطوات التالية:

ـ قم بالدخول على رابط منصة الصندوق العقاري الإلكترونية

ـ قم بالدخول على الخدمات الإلكترونية ومنها على خدمات المواطنين

ـ قم بالنقر على “حجز موعد صندوق التنمية العقارية”

ـ قم باختيار الصندوق وحدد الخدمة التي تريد

ـ قم باستكمال إدخال جميع البيانات المطلوبة

ـ قم بتحديد الموعد المناسب من بين المواعيد المطروحة

ـ قم بعد الانتهاء بالنقر على تأكيد الحجز.