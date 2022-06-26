السعودية تعلن تفاصيل مفاجئة عن منع تجديد الزيارة العائلية بعد هذا الوقت .. تعرف عليه قبل أن يتم الطرد؟!

حيث ات هناك فترة سماح محددة بعد انتهاء الزيارة العائلية ، لذا سوف نوضح لك ذلك في مقال اليوم فتابعنا حتى النهاية

فترة سماح بعد انتهاء الزيارة العائلية

تنظم السلطات السعودية تأشيرات الزيارة العائلية حسب الأيام. على سبيل المثال ، تم تخصيص تأشيرة تبدأ من ثلاثة أيام إلى سنة كاملة ، وبعد انتهاء الفترة المحددة للزيارة ، وإذا كنت ترغب في التمديد أو لا ترغب في التمديد ، فلديك فرصة لعدد من الأيام إما تمديد أو مغادرة أراضي المملكة العربية السعودية ، مع ملاحظة أن التمديد متاح قبل ستة أيام من انتهاء الصلاحية ، بينما ثلاثة أيام بعد انتهاء فترة التأشيرة ، وخلال هذه الفترة يمكن التجديد وبعد ذلك لا يتم التجديد. مسموح.

غرامة عدم تمديد الزيارة العائلية 2022

لقد أوضحنا لك فترة السماح بعد انتهاء الصلاحية زيارة عائلية تمت الموافقة عليها من قبل الجوازات السعودية ، وبعد هذه الفترة ، يتم فرض غرامات كثيرة على المواطنين الذين لم يمددوا إقامتهم ولا يزالون مقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية. الغرامات كالتالي:

عندما يتأخر التمديد لأول مرة ، تفرض جوازات السفر السعودية غرامة قدرها 15 ألف ريال سعودي.

في حال تأخر المواطن عن تمديد الزيارة للمرة الثانية ولم يغادر الأراضي السعودية ، يدفع مبلغ 25 ألف ريال سعودي ، بالإضافة إلى الحبس لمدة شهر كامل ، وحتى بعد الحبس يتم ترحيله إلى بلاده.

وفي المرة الثالثة على عدم تمديد أو عدم خروج المواطن تغريمه 50 ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر. بمجرد انتهاء الفترة ، سيتم ترحيله على الفور إلى بلده.

لذلك إذا كنت ترغب في الإقامة في المملكة العربية السعودية ، يجب عليك تمديد تأشيرة الزيارة العائلية من خلال منصة أبشر قبل انتهاء صلاحية التأشيرة وانتهاء المدة المحددة للتمديد.