نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي الرواتب الجديدة لشهر ذو الحجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف رواتب الضمان الاجتماعي من المتعارف عليه أن صرف تلك الرواتب من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتم مع بداية كل شهر هجري، والجدير بالذكر هنا أن صرف رواتب شهر ذوي الحجة سيوافق نهاية شهر يونيو الجاري، وينتظر الكثير من السعوديين أصحاب الرواتب التعرف على مواعيد صرف الضمان الاجتماعي، وذلك ما سنقوم بتوضيحه لكم من خلال هذا المقال.

شروط الحصول على رواتب الضمان الاجتماعي المطور شهر ذو الحجة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بعض الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين من رواتب الضمان الاجتماعي، تتمثل تلك الشروط في:

أن يكون صاحب الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية. الإقامة داخل لسعودية للمستفيد من الضمان الاجتماعي هو وأسرته. يستثنى من شرط الإقامة من يقم أحد افراد الأسرة خارج السعودية بغرض الدراسة. أن يكون الدخل الشهري للأسرة أقل من الحد المسموح به. تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد حاجة المواطن للحصول على الضمان الاجتماعي. عدم وجود أي أملا او عقارات باسم صاحب الضمان. ألا يكون المستفيد مقيم في أي دور إيواء تابعة للحكومة. أن يمتلك المستفيد من الضمان الاجتماعي هوية وطنية سارية المفعول. يشترط عدم تقاضي أي دعم من أي جهة حكومية أخرى.

موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي

من المفترض نزول رواتب الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية للمستفيدين خلال الأيام القلية القادمة، وكما هو مقرر سابقاً فنزول رواتب الضمان الاجتماعي يكون في بداية كل شهر هجري.

طريقة الاستعلام عن نزول رواتب الضمان الاجتماعي شهر ذي الحجة 1443

أولاً الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالسعودية، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور.

ادخال البيانات المطلوبة.

الضغط على زر الاستعلام.

وسوف يظهر أمامك الآن إذا كان المسجل مستفيد من الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر أم لا.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم موعد صرف راتب شهر ذو الحجة والذي سيوافق يوم الخميس القادم، والموافق صلاصون من شهر يونيو الجاري، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وفي انتظار تعليقاتكم التي نسعد بها دائما.