تحديث بياناتي منصة مسار لعملاء الخدمة المدنية masar.sa وطريقة توثيق المؤهل

تحديث بياناتي الوظيفية منصة مسار تعد أحد الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة مسار الرقمية، لمساعدة الموظفين المدنيين العاملين في القطاعات الحكومية ولديهم سجل خاص بهم في أنظمة الخدمة المدنية، حيث تسمح لهم الخدمة استعراض البيانات الوظيفية وبالتالي التعديل عليها بالتحديث والتصحيح، يتطابق ذلك مع أهداف منصة مسار التي تسعى لتطوير منظومة العمل لدى الجهات الحكومية، والوصول إلى الرقي في الخدمات التي تقدمها الموارد البشرية، وتعزيز كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية، وفيما يلي سنتناول آلية تحديث البيانات الوظيفية.

بياناتي الوظيفية منصة مسار

منصة مسار من أهم التقنيات الرقمية التي اعتمدتها وزارة الموارد البشرية في خدمة الموظفين لدى القطاعات الحكومية، بحيث تمكنهم من تحديث بياناتي الوظيفية، وهي الخدمة المعنية باستعراض البيانات الوظيفية وتصحيحها، من خلال التسجيل في منصة مسار، ليس هذا فحسب بل إنها توفر للموظف المدني خدمة الإطلاع على السجل الوظيفي وكذلك التقديم على الترقيات والتظلمات إلى غيره من الخدمات التي تستهدف رفع كفاءة الأجهزة الحكومية، والارتقاء بخدمات الموارد البشرية، التي تحقق أفضل استثمار لرأس المال البشري، وبالتالي توفر الوقت والمجهود على الموظف.

تحديث بياناتي الوظيفية منصة مسار

يستطيع الموظف تحديث بياناتي الوظيفية منصة مسار بالطريقة الآتية:

ينتقل الموظف إلى رابط منصة مسار. يضغط على أيقونة تسجيل دخول مسار عن طريق النفاذ الوطني الموحد. يدخل بيانات الاسم ورقم الجوال. يكتب رمز التحقق ثم يضغط على تبويب الدخول. يختار الموظف خدمات الأفراد، ومنها بياناتي الوظيفية. يضغط على خيار تحديث البيانات الوظيفية، ثم يجري التحديث المطلوب. يتأكد من صحة البيانات من خلال المراجعة، ثم يوافق على الشروط والأحكام. يضغط في النهاية على حفظ التغييرات وتحديث البيانات.

توثيق المؤهل في منصة مسار

اشترطت الموارد البشرية للاستفادة من خدمة تحديث بياناتي الوظيفية منصة مسار أن يكون الموظف حكومي، وأن يكون له سجل خاص به في أنظمة الخدمة المدنية، وبالتالي أتاحت له التسجيل في منصة مسار والاستفادة بالخدمات التي تقدمها بشكل آلي، ومن هذه الخدمات توثيق المؤهل الدراسي، التي تتم من خلال دخول منصة مسار عن طريق منصة النفاذ الوطني، ثم التحقق من خلال كتابة رمز التأكيد المرسل على رقم الهاتف الجوال، ثم يختار المستخدم خدمات الأفراد، ومنها يضغط على بياناتي الوظيفية، ثم يستعرض الموظف تبويب المؤهلات الوظيفية، ثم توثيق بيانات المؤهل، ثم الضغط على إرسال الطلب.