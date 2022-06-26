200 ألف بإيداع خلال 24 ساعة بدون كفيل ولا تحويل الراتب وهامش ربح ثابت

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200 ألف بإيداع خلال 24 ساعة بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، منتج تمويلي تم تصميمه بصيغة إسلامية بهدف خدمة احتياجات ومتطلبات العملاء المالية والشرائية في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر هذا التمويل الشخصي للعميل السيولة النقدية التي يحتاج إليها بإيداع نقدى سريع وفورى خلال 24 ساعة فقط من التقدم بالطلب ، كما يمكن الاستفادة من هذا المنتج من خلال إجراءات سريعة وسهلة.
200 ألف بإيداع خلال 24 ساعة بدون كفيل ولا تحويل الراتب
تمويل فورى بدون ضامن وبدون تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا التمويل الشخصي واحد من أهم المنتجات التمويلية التي توفرها شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ تمويلية كبيرة والتى من شأنها خدمة كافة الاحتياجات المالية والشرائية لجميع المواطنين بالمملكة ، كما توفر شركة التيسير للتمويل هذا المنتج التمويلي بهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة التمويل ، بالإضافة إلى سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء.
تعرف على أهم مزايا التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة
- قامت شركة التيسير للتمويل بتصميم التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- قرض شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة متاح بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 200 ألف ريال سعودي.
- يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة بهذا التمويل الشخصي بهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة التمويل.
- تعمل شركة التيسير علي سرعة إيداع مبلغ التمويل الشخصي وذلك خلال 24 ساعة فقط من التقدم بالطلب.
- التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل متاح بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من تمويل شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري.
- يمكن للعميل الاستفادة من إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل.
- توفر الشركة العديد من خيارات السداد والتي تتيح له سداد مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات ميسرة ومجدولة.
- التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل يمكن سداده علي فترة تصل إلى 5 سنوات.
كيف يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل ؟
يمكن للعميل التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية عن طريق تسجيل الدخول علي رابط التمويل الشخصي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن التقديم على الطلب من خلال زيارة أقرب فرع من فروع شركة التيسير للتمويل المتواجدة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
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