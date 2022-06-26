رقم دعم سكني المجاني الموحد للشكاوي والاستفسار خطوات الاستعلام عن الإستحقاق. تقدم الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات للمواطنين. كما يأتي برنامج دعم سكني على رأس جميع هذه الخدمات. حيث يعمل برنامج سكني على تقديم يد العون للمواطن السعودي من أجل توفير وحدة سكنية مناسبة لهم. كما يقدم لهم أيضاً دعم مادي شهري من أجل مساعدتهم في توفير مختلف متطلباتهم واحتياجاتهم الشخصية. كما يوفر البرنامج أيضاً مجموعة من التسهيلات للمستفيدين والتي يعتبر من أهمها إمكانية التواصل مع البرنامج. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة التواصل مع البرنامج في حالة وجود شكوى أو استفسار. وكذلك خطوات الاستعلام عن إستحقاق دعم سكني. كما يمكنك التعرف أيضاً على موعد دعم سكني الجديد وطريقة التسجيل في البرنامج وأهم الشروط المطلوبة للتسجيل.

رقم دعم سكني المجاني الموحد للشكاوي والاستفسار

تقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري واحداً من أهم برامج الدعم التي يتم تقديمها للمواطنين. حيث يعمل دعم سكني على مساعدة الأسر ذات الدخل الضعيف والمتوسط في المملكة على الحصول على وحدة سكنية وكذلك أراضي مجانية وغيرها العديد من صور الدعم. كما يقدم البرنامج التسهيلات على المستفيدين لكي يتمكنوا من التسجيل في البرنامج وكذلك للاستعلام عنه من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج. كما يقدم البرنامج للمستفيدين رقم هاتف موحد ومجاني يمكنهم الاتصال به في حالة وجود شكوى أو استفسار. حيث يعتبر الرقم 199090 هو رقم التواصل مع البرنامج للرد على مختلف شكاوى المستفيدين.

خطوات الاستعلام عن الإستحقاق

كما يتمكن مستفيدي برنامج سكني من الاستعلام عن مدى إستحقاق دعم سكني لكي يتم التأكد من الحصول على الدعم.ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للاستعلام عن سكني كما يلي: