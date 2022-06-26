توضيح هام من الكهرباء السعودية حول مصير الممتنعين عن سداد فاتورة الاستهلاك

*مصير الممتنعين عن سداد فاتورة الاستهلاك:

تصدر شركة الكهرباء السعودية، فواتير الاستهلاك وتحصيل قيمتها من المشتركين خلال فترة محددة لذلك، ويبدأ سداد الفواتير من يوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي، بينما فصل التيار الكهربائي يتعلق بالآتي:

*مصير الممتنعين عن سداد فاتورة الاستهلاك:

ـ فصل التيار يكون بعد تراكم ديون استهلاك 3 شهور.

ـ سيقوم النظام بإعلام المستهلكين قبل فصل التيار، من خلال إرسال رسالة نصية.

ـ حذرت الشركة كذلك من الغرامة المطبقة على المتأخرين عن سداد الفواتير.

*سداد فاتورة الكهرباء بالتقسيط:

تتيح شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين، إمكانية سداد فاتورة الكهرباء على أقساط، من خلال اتباع الآتي:

ـ قم بالدخول على موقع بنك الراجحي الإلكتروني

ـ قم من النافذة الرئيسية بالدخول على المدفوعات

ـ قم بالدخول على سداد فاتورة الكهرباء

ـ قم بالنقر على الخدمات العامة ثم الشركة السعودية للكهرباء

ـ قم بإدخال رقم الحساب وأكتب المبلغ الذي ترغب في سداده

ـ سيصلك كود به رمز للتحقق، قم بإدخاله في المكان المخصص واستكمل باقي الخطوات.

كما تتيح شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية، رقم موحد يمكن التواصل من خلاله، للبحث عن حلول للاستفسارات، كذلك توضيح لمختلف الخدمات، والتواصل مع مقدمي الخدمات والدعم الفني بالشركة يكون من خلال الاتصال على الرقم 092001100.