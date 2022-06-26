السعودية تعلن عن قرار هام ومفاجئ بالغاء سعودة هذه الوظائف الشهيرة .. تعرف عليها!

حبث انها وفرت فرص العمل إلي المواطنين السعوديين في السعودية بشكل أكبر، بدلا من أن العديد من الوظائف يشغلها المقيمين الأجانب، ويأتي هذا في ظل سعي الحكومة في السعودية إلي التطوير والنهوض بالدولة وتحقيق رؤية 2030 م.

المهن الغير مسعودة 2022 وزارة العمل

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوضيح العديد من التفاصيل بشأن الوظائف المقصورة علي السعوديين 2022 م، وبناءا عليه تم توضيح المهن الغير مسعودة 2022 وزارة العمل، وعليه فإننا ومن خلال موقعنا مصر مكس سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، الوظائف المتاحة للأجانب في المملكة العربية السعودية، موضح إليكم كالتالي:-

البائعين.

الصيدلي.

أمين مخزن أي مستودع.

الممرض أو الممرضة.

مدير مبيعات.

محاسب عام.

مندوب مشتريات.

مدير حسابات.

سكرتير طبي.

كاتب حسابات.

سكرتير تنفيذي.

والعديد من الوظائف الأخري بخلاف الوظائف المسعودة.

الوظائف المقصورة علي السعوديين

بينت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن هناك أيضا وظائف محددة إلي السعوديين ولا يمكن أن يشغلها الأجانب وفقا إلي قانون العمل السعودي، وعليه فإننا ومن خلال موقعنا مصر مكس سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، الوظائف المسعودة 2022 م، موضح إليكم كالتالي:-

كبير الأداريين لوظيفة الموارد البشرية.

رئيس علاقات أفراد.

رئيس شؤون العمال والعمل.

مدير شؤون العاملين.

أخصائي شئون الأشخاص.

كاتب استقبال عام.

كاتب شئون الأشخاص.

كاتب دوام.

كاتب شئون العاملين.

كاتب استقبال في الفنادق.

كاتب الشكاوي.

كاتب استقبال المرضي.

حارس أمن خاص.

كاتب توظيف.

أمين صندوق.

مسؤول علاقات حكومية.

ناسخ.

الذين يعملوا في محلات المستلزمات النسائية.

مخلص جمركي.

والعديد من الوظائف الأخري بخلاف الوظائف المستثناه من السعودة.

عقوبة مخالفة نظام السعودة

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن أي شخص يخالف نظام السعودة يعرض إلي المعاقبة، وعليه فإننا ومن خلال موقعنا مصر مكس سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، عقوبة مخالفة نظام السعودة، موضح إليكم كالتالي:-