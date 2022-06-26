موعد صرف المساعدة المقطوعة 1443 الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالسعودية

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1443/1444 شهر يوليو موعد صرف المساعدة المقطوعة، يبحث عنها العديد من الأفراد الذين ينتمون إلى الأسر الأكثر احتياجا في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذه المساعدة هي مساعدة مالية تصدرها المملكة العربية السعودية للأسر الفقيرة، والأفراد الأقل داخلا ولغير القادرين على العمل لكي تساعدهم على اعباء الحياة وتقدم لهم الدعم المادي الذي يساعدهم على تلبية احتياجاتهم لذلك سوف نتحدث خلال مقالنا هذا حول العديد من المعلومات التي يبحث عنها الكثير من السعوديين حول الموعد المحدد لصرف المساعدة المقطوعة، والفئات التي تستحق الحصول عليها وذلك من خلال موقع ثقفني.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1443

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على المساعدة المقطوعة بالسعودية تقدم وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية العديد من القرارات المتعلقة بشأن المساعدة المقطوعة، وذلك لإعانة العديد من الأسر الفقيرة، لذلك وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط الواجب توفرها لدى الأشخاص المستحقين للحصول على المساعدة وهي كالتالي:

أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية ومقيم بها.

أن يكون المتقدم حاصل على مرتب قليل جدا لا يتعدى الحد المسموح به للحصول على الدعم.

أن لا يزيد راتب المتقدم الأعزب عن 3 آلاف ريال سعودي.

أن لا يزيد راتب المتقدم المتزوج عن 8680 ريال سعودي.

عدم وجود سجل تجاري لدى المتقدم.

عدم وجود أي مصدر دخل لدى المتقدم.

أسماء الفائزين المساعدة المقطوعة

من المعروف أن المساعدة المقطوعة هي مبادرة دعم جاءت من وزارة الموارد البشرية، حيث أنها تعمل على إعانة بعض من الأسر معدومة الدخل والتأكد من وصول هذه الإعانة للمستهدفين بشكل صحيح، لذلك وضعت بعض الشروط الواجب توافرها عند التقديم للدعم،كما وضحنا في الفقرة السابقة، وكذلك سوف نتحدث خلال هذه الفقرة حول كيفية الاستعلام عن اسماء الفائزين للحصول على المساعدة وهي كالتالي: