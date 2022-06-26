فتح حساب بنك الراجحي الكترونيا للمواطنين المقيمين بالسعودية وشروط الحصول علي حساب جديد 1443

فتح حساب الراجحي للمقيمين لعام 1443هـ هو موضوع مقالنا اليوم، حيث يعتبر مصرف الراجحي هو أحد أشهر المصارف الموجودة داخل المملكة العربية السعودية والذي يلجأ إليه الكثير من العملاء من المواطنين السعوديين أو الأجانب، ويوفر مصرف الراجحي الكثير من الامتيازات لعملائه من الخدمات والتسهيلات في تعامل خدمة العملاء مع العميل، ومكّن المصرف الكثير من الخدمات التي تتم من خلال الموقع الإلكتروني بدلًا من الذهاب إلى أقرب فرع بالنسبة لك.

كيفية فتح حساب الراجحي للمقيمين 1443هـ

حتى يقوم العميل بفتح حساب له على موقع الراجحي يجب أن يتبع بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي:-

الذهاب إلى رابط موقع مصرف الراجحي السعودي الإلكتروني الرسمي .

. بعد ذلك يقوم العميل بالنقر على أيقونة “إنشاء حساب جديد” وقم بقراءة كل شروط المصرف الموجودة على الموقع.

اكتب كل البيانات الشخصية الخاصة بك في حقولها الخاصة ولا يجب ترك أي حقل من الحقول فارغ ويجب أن تتأكد من أن كل البيانات المدخلة صحيحة.

املأ كل البيانات الخاصة بك من اسمك كاملًا ورقم الهوية الوطنية الشخصية ورقم الهاتف المحمول والمعلومات الخاصة باسم وظيفتك ومقر عملك وعنوان سكنك.

حدد الفرع الأقرب لك أو الأكثر مناسبة الذي تريد فتح حساب فيه واكتب كل البيانات الخاصة بالجنسية والضرائب وبيانات الأسرة وأرقامهم فرد تلو الآخر.

راجع البيانات مرة أخيرة ثم انقر على أيقونة “تأكيد الطلب” وستجد رسالة هاتفية SMS على هاتفك المحمول تفيد عملية فتح الحساب.

مميزات إنشاء حساب في بنك الراجحي

يوجد مجموعة من المميزات المقدمة من خلال البنك يتمتع بها العملاء عند فتح حساب ومن أهم المزايا:ـ القيام بفتح حساب عن طريق اتباع خطوات بسيطة للغاية.

عن طريقه تتمكن من الحصول على كشف حساب شهريًا.

تتمكن من القيام بكافة الأوامر المستدامة.

بإمكانك القيام بكافة العمليات المصرفية من خلال المواقع الإلكترونية. القيام بمهام السحب والإيداع للصرف الآلي والحوالات الدولية بأنواعها المختلفة.

شروط الحصول على حساب للمقيمين في الراجحي