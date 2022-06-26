رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد وخطوات التسجيل عبر sbis.hrsd.gov.sa

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد يتكاثف البحث عنه من المواطنين في المملكة العربية السعودية ومحافظاتها ونجد أن عدد كبير ينشغل الآن بالبحث عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الخاص بشهر 7 خاصة وأن هذا يأتي بالتزامن مع موعد صرف المعاشات الجديدة لكافة المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بالمملكة العربية السعودية وجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كان قد سبق وأعلنت أنها قام بإطلاق ذاك الضمان المطور الجديد لكي تعم الفائدة على كافة المواطنين خاصة تلك الأشخاص الذين لم تكن مشمولة من قبل في الضمان القديم،وعليه ولهذا الأمر المواطنون مشغولون بهذا الموضوع الهام ويقومون الآن بالتسجيل فيه ومن ثم انتظار النتائج الخاصة باستحقاق المعاش الذي يتم أخذه شهريا وهناك فئات آخرون يبحثون عن موعد نزول راتب الضمان الشهري عن شهر ذي الحجة وهؤلاء هم المستحقين المعاش بالفعل ومن خلال موقعنا ثقفني نوفر لكم رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1443 تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع .

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر يوليو 2022

اعزائي القراء متابعينا من المملكة العربية السعودية نود أن نعلمكم أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قد حددت بالفعل الموعد الرسمي المنتظر لصرف معاشات شهر يوليو للعام الجاري 2022 حيث أن سوف يتم إيداع المبالغ المستحقة بكل مواطن في الحساب البنكي نهاية شهر يونيو الجاري بالتحديد في الثلاثون من يونيو وهذا سوف يتزامن من الأول من ذي الحجة فعادة ما يتم الإيداع كل شهر في نفس هذا التوقيت وهو نهاية شهر ميلادي وبداية آخر جديد ويجوز للمواطن معرفة أحقية استحقاقه المعاش من عدمه عبر موقع الوزارة الرسمي.

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد

مواطنين المملكة العربية السعودية يمكنكم الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور الجديد خلال الخطوات التالية: